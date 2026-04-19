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FRANCE

PSG – OL : les compos sont tombées avec des surprises !

Par Fabien Chorlet - 19 Avr 2026, 19:46
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Luis Enrique et Paulo Fonseca

Les compositions officielles du choc de Ligue 1 entre le PSG et l’OL viennent de tomber.

Le Paris Saint-Germain reçoit, ce dimanche (20h45) au Parc des Princes, l’Olympique Lyonnais, en match de clôture de la 30e journée de Ligue 1. À une heure du coup d’envoi de ce choc, on connaît les onze de départ des deux équipes.

Kvaratskhelia et Dembélé sur le banc !

On note quelques surprises dans le onze parisien, Luis Enrique ayant procédé à un turnover plus important que prévu. Lucas Beraldo débute ainsi au poste de sentinelle, tandis que Gonçalo Ramos est aligné en pointe. Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé sont, eux, laissés sur le banc. Du côté lyonnais, c’est la compo attendue avec une attaque composée d’Endrick et d’Afonso Moreira.

Les compos officielles

PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Beraldo, Vitinha, Mayulu – Doué, Barcola, Ramos.

OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert, Abner – Mangala, Morton – Merah – Endrick, Moreira.

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