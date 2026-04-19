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FRANCE

PSG – OL : Luis Enrique récupère une arme majeure, le groupe dévoilé

Par Bastien Aubert - 19 Avr 2026, 11:15
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Luis Enrique (PSG)

À l’approche du choc face à l’OL (20h45), le PSG enregistre un retour important dans son effectif. 

Le compte à rebours est lancé avant le choc entre le PSG et l’OL et Luis Enrique a déjà tranché. L’entraîneur parisien a communiqué une liste de 21 joueurs pour cette rencontre importante de Ligue 1, marquant le retour des Parisiens dans le championnat après leur succès face à Toulouse (3-1).

Un retour très attendu au PSG

La principale bonne nouvelle concerne Fabián Ruiz. Absent depuis plusieurs semaines, le milieu espagnol fait son retour dans le groupe trois mois après sa dernière apparition, face au Sporting. Un renfort important pour le PSG, qui récupère un joueur clé dans la maîtrise du tempo et la construction du jeu au milieu de terrain. Ce retour tombe au meilleur moment, à l’approche d’un choc face à un adversaire direct dans l’intensité du championnat.

Deux absences notables

En revanche, le PSG doit composer avec plusieurs absences importantes. Nuno Mendes est forfait après une blessure à la cuisse contractée face à Liverpool. Un coup dur pour le couloir gauche parisien, où son impact offensif et défensif est souvent déterminant. Autre absence : Ibrahim Mbaye, non retenu dans le groupe pour cette rencontre. Enfin, Quentin Ndjantou reste indisponible en raison de sa blessure.

Un choc important dans la course au titre

Ce duel face à l’OL représente un rendez-vous clé pour la dynamique parisienne en Ligue 1. Chaque point compte dans une fin de saison où la moindre erreur peut relancer la concurrence. Le retour de Fabian Ruiz apporte donc une option supplémentaire à Luis Enrique dans l’entrejeu, tandis que les absences obligent le staff à ajuster certaines solutions tactiques.

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