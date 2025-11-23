OL : ce qu’il fallait éviter à tout prix contre Auxerre… les Lyonnais l’ont fait

Après le match nul de l’OL face à Auxerre, Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca, a poussé un petit coup de gueule contre ses joueurs.

Un match nul 0-0 face à la lanterne rouge du championnat, c’est le constat amer dressé du côté de l’OL après la rencontre contre Auxerre. En effet, Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca, a livré ses impressions, en mettant le doigt sur les failles de son équipe.

« Ce match ne reflète pas la qualité de jeu de notre équipe. C’est à nous de faire mieux : nous n’étions pas au niveau dans l’engagement sur les deuxièmes ballons. En seconde mi-temps, nous avons changé l’énergie, et les deux gardiens ont été les hommes du match. C’est un match nul 0-0 avec beaucoup d’occasions, mais il faut faire mieux, défensivement comme offensivement. C’est de la détermination qu’il faut », a déclaré Maciel avec franchise.

« Analyser et discuter de ce qui ne va pas »

Selon lui, le problème ne réside pas seulement dans la performance du jour, mais dans l’attitude générale de l’équipe sur ces matches à enjeu. « Nous savions que c’était un match pour montrer notre ambition, mais le problème est venu aujourd’hui. Maintenant, c’est fini, il faut analyser et discuter de ce qui ne va pas. Le vrai problème serait de ne pas apprendre de cette expérience. Nous savons que nous allons enchaîner 3-4 matchs de ce type ; il ne faudra pas reproduire ce que nous avons fait aujourd’hui. »

L’objectif est clair pour le prochain rendez-vous face à Tel-Aviv en Ligue Europa : prendre les trois points jeudi afin de faciliter le chemin vers la qualification pour la prochaine phase de Ligue Europa. Mais face aux insuffisances révélées contre Auxerre, les joueurs lyonnais savent que le chemin sera semé d’embûches. Après cinq matchs de suite sans victoire, l’OL se doit de réagir.

