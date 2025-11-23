L’OL prend un point à Auxerre mais n’avance plus… Les 3 choses à retenir du match

Les enseignements à retenir du match nul de l’OL sur la pelouse de l’AJ Auxerre, la lanterne rouge de Ligue 1 (0-0).

Ce dimanche, l’OL s’est fait peur mais a finalement pris un point sur la pelouse de l’AJ Auxerre, sans le moindre but marqué. Voici les enseignements à tirer de ce match.

L’OL stoppe l’hémorragie…

Avec deux défaites de suite, en Ligue Europe puis en Ligue 1, l’OL était englué dans une spirale négative. Avec ce point du match nul, les Gones ont au moins stoppé l’hémorragie, avec également une 6e place provisoire en attendant le match du LOSC ce soir face au Paris FC.

…mais ne se rassure pas

Malgré ce nul, il faut souligner que l’OL n’a plus gagné le moindre match depuis le 26 octobre, soit presque un mois. Après un début de saison canon, Lyon rentre un petit peu plus dans le rang, et il ne faudra pas regretter ces points perdus, alors que se profile un calendrier plutôt favorable d’ici la fin d’année en Ligue 1.

Les Gones ont eu quand même chaud

Face à la lanterne rouge, l’OL se devait de repartir avec 3 points. Mais c’est bel et bien Auxerre qui peut avoir un peu plus de regrets. Dès la 13e minute, Matondo ouvrait le score, mais son but était finalement refusé pour une faute de Mara sur Mata. Mais à la 23e, l’OL concédait un penalty après une faute de Niakhaté sur Mara. Un penalty arrêté héroïquement par Greif devant Sinayoko. Le gardien lyonnais remportait un nouveau duel en seconde période, encore sur une frappe de Sinayoko. Même si Lyon a terminé le match en fanfare et avec 7 tirs cadrés (contre 5), c’est bien l’AJA qui peut s’en vouloir (1.85 xG contre 1.39).