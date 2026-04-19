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OL Mercato : après Endrick, Lyon fonce sur une recrue dont le nom résonne au FC Barcelone

Par Bastien Aubert - 19 Avr 2026, 09:00
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Melayro Bogarde (Linz)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En proie à des finances serrées, l’OL continue de prospecter malin et aurait trouvé la perle rare en Autriche en vue du mercato estival. 

L’OL continue d’explorer des pistes surprenantes sur le marché européen. Après plusieurs dossiers offensifs, le club rhodanien s’intéresse désormais à un profil polyvalent évoluant en Autriche, suivi de près par ses scouts. Selon Transferfeed, l’OL surveille attentivement les performances de Melayro Bogarde, actuellement en pleine progression avec le Linz ASK.

Le milieu néerlandais, âgé de 23 ans, a été observé lors de la rencontre face au RB Salzbourg, un match de haut niveau en championnat autrichien. Sa capacité à évoluer à plusieurs postes défensifs attire particulièrement l’attention du staff lyonnais.

Un profil polyvalent très apprécié

Bogarde peut évoluer comme milieu défensif, latéral droit, mais aussi en défense centrale. Une polyvalence rare qui correspond aux besoins actuels de Lyon, en quête de solutions flexibles pour son effectif. 

Son nom n’est d’ailleurs pas totalement inconnu dans le football européen. Il est le neveu de Winston Bogarde, ancien défenseur passé notamment par le FC Barcelone et Chelsea, ce qui ajoute une dimension symbolique à ce dossier.

Une opportunité financière intéressante

Sur le plan économique, le dossier apparaît accessible. Estimé à environ 1,5 million d’euros, Bogarde représente un profil à fort potentiel de plus-value. Le Linz ASK, qui l’avait recruté libre en provenance de Hoffenheim, pourrait réaliser une belle opération en cas de transfert.

Dans un contexte où l’OL doit optimiser ses investissements, ce type de recrutement correspond parfaitement à la nouvelle ligne directrice du club : jeunes joueurs, polyvalents, à fort potentiel de progression. Le club continue de multiplier les options pour renforcer son milieu mais prépare déjà son mercato avec des idées précises… et parfois inattendues.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

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