OM – VIDÉO : les supporters marseillais et de Newcastle insultent le PSG ! 
OM – VIDÉO : les supporters marseillais et de Newcastle insultent le PSG ! 

Les supporters de l'OM en fusion
Bastien Aubert
25 novembre 2025

Quelques heures avant le choc Olympique de Marseille – Newcastle en Ligue des Champions, la cité phocéenne vit au rythme d’une union imprévue : celle des supporters anglais et marseillais. Dans les bars et autour du Vieux-Port, c’est une même ferveur qui anime les fans, bien décidés à se liguer pour chambrer leur ennemi commun, le PSG. Scènes rares, chants provocateurs et atmosphère survoltée : Marseille réinvente l’avant-match européen.

Marseille, théâtre d’une alliance inédite entre supporters

Ce lundi, Marseille s’est transformée en point de rendez-vous pour des centaines de fans de Newcastle, venus en nombre avant la confrontation tant attendue au Vélodrome. Près de 500 supporters anglais, sur les 3 300 attendus, sont déjà présents dans la ville, partageant bières et discussions animées avec les locaux. OM et Newcastle s’affichent soudain comme de véritables alliés, tous portés par une même volonté : prendre le dessus dans ce groupe de Ligue des Champions, et surtout éclabousser le PSG d’un chambrage bon enfant mais passionné.

Des chants communs anti-PSG font vibrer le Vieux-Port

L’alliance prend tout son sens dans les rues du centre-ville. Dès le début de la soirée, les bars du Vieux-Port résonnent de chœurs : « Fuck PSG, Fuck PSG » scandent ensemble Marseillais et Anglais, déclenchant rires et vidéos partagées sur les réseaux. Cette rivalité historique entre l’OM et le PSG s’accompagne d’un vent nouveau venu du Nord de l’Angleterre, créant une ambiance unique, aussi festive qu’inédite pour une veille de match européen. Difficile de ne pas voir dans cette effervescence le reflet de la passion brute qui fait vibrer Marseille à chaque grande soirée de football.

Un dispositif de sécurité massif avant le choc OM-Newcastle

Face à cet afflux massif de supporters et à la ferveur évidente dans les rues, la préfecture a strictement renforcé la sécurité autour du Vieux-Port et du Vélodrome. Policiers mobilisés, contrôles renforcés et organisation millimétrée : impossible de passer à côté de l’importance de l’événement. Les autorités locales tiennent à garantir la fête sous haute protection, tout en laissant apprécier la chaleur d’une telle rencontre. De telles mesures rappellent que, même en dehors du terrain, la Ligue des Champions bouscule le quotidien marseillais.

L’attente monte à la veille d’une nuit européenne électrique

La pression monte heure après heure. Les terrasses débordent, les discussions s’enflamment sur les chances de qualification, et le nom du PSG revient sans cesse, cible idéale pour la provocation. Les supporters marseillais et anglais n’en sont toutefois pas à leur première prouesse, certains évoquant déjà des souvenirs d’autres soirées européennes mémorables. Cette atmosphère, bien plus électrique qu’à l’accoutumée pour un match classique, donne le ton d’une nuit à haute tension.

À quelques heures du coup d’envoi, l’alliance OM-Newcastle, portée par le rejet du PSG et la passion de la Ligue des Champions, offre à Marseille un décor aussi bouillonnant qu’insolite. Dès demain soir, le Vélodrome entend bien répondre à cette effervescence, pour une bataille qui s’annonce tout sauf ordinaire.

Ligue des champions
#A la une#AVANT-MATCH

