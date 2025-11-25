Victime d’une lésion à la cuisse droite le 29 octobre à Lorient (1-1), Désiré Doué ne devait pas reprendre la compétition avant 2026. Mais finalement, l’ailier du PSG pourrait rétabli plus vite que prévu.

Le Parisien a publié une information qui va ravir tous les supporters du PSG : Désiré Doué devrait être rétabli plus tôt que prévu. Initialement, le jeune ailier, qui était sorti en pleurs du match à Lorient (1-1) le 29 octobre après s’être fait une déchirure à la cuisse droite, ne devait plus rejouer en 2025. Mais selon des sources internes, il serait en avance sur ses temps de récupération et pourrait carrément reprendre l’entraînement la semaine prochaine !

Il pourrait prendre part à la Coupe Intercontinentale le 17

L’idée serait qu’il se teste lors de quelques séances individuelles. Si tout se passe bien, il pourrait petit à petit reprendre les entraînements collectifs et pourrait alors renouer avec la compétition. L’objectif pourrait être de prendre part à la Coupe Intercontinentale, qui se déroulera le 17 décembre sur le terrain pas vraiment neutre de Doha, contre Flamengo ou Palmeiras (la finale de la Copa Libertadores aura lieu ce samedi). Et surtout d’être en forme pour le Trophée des champions qui opposera le PSG à l’OM le 8 janvier au Koweït.

Mais avant tout cela, Désiré Doué vivra un grand moment lundi prochain puisqu’il recevra le Golden Boy au musée de l’automobile de Turin.