Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, était en conférence de presse ce lundi au Campus. Il a notamment évoqué son ambition pour le futur.

Le mercato hivernal ouvre ses portes dans cinq semaines et le PSG devrait y jouer un rôle majeur. Car sa direction, après un été assez calme, a décidé de rectifier le tir en agrandissant un effectif touché par les blessures depuis le début de la saison. Cela passera une fois encore par des sommes mirobolantes versées alors que la plupart des clubs sont dans le dur financièrement. Mais Luis Campos le jure, le PSG ne continuera pas éternellement cette politique dispendieuse mise en place depuis que le Qatar en est le propriétaire.

« On espère ne plus avoir besoin d’aller sur le marché des transferts »

Lors d’une interview réalisée au Campus PSG ce lundi, le directeur sportif du PSG a déclaré : « Ce n’est pas parce que nous allons beaucoup au supermarché que ça va faire de nous des bons cuisiniers. Au PSG, on est attentif à tout mais on veut surtout s’assurer d’aller dans la bonne direction, il ne s’agit pas juste d’empiler des joueurs, nous avons des responsabilités. Avec le temps et un projet à long terme, on espère ne plus avoir besoin d’aller sur le marché des transferts, de payer des gros transferts. On espère construire une équipe parisienne avec davantage de joueurs issus du centre de formation ».

Ce n’est pas la première fois qu’un dirigeant du PSG jure que le club va en finir avec les montants astronomiques. Mais force est de constater que tout son effectif a été bâti avec des sommes largement supérieures à la valeur réelle de chaque joueur…