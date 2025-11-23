ASSE : Lubomir Moravcik aurait pu signer à l’OM… et à l’OL !
PSG Mercato : Luis Enrique refuse un transfert de folie et en dévoile la raison

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match à Lyon.
William Tertrin
23 novembre 2025

Alors que le PSG devrait se lâcher cet hiver au mercato, Luis Enrique a temporisé en mettant en avant les joueurs du centre de formation plutôt que des transferts XXL.

Samedi soir, après la victoire du PSG contre Le Havre (3-0), Luis Enrique s’est montré satisfait de la prestation de ses joueurs, mais également très clair sur sa vision du mercato et du développement des jeunes talents. En effet, plusieurs « titis » ont joué face au HAC : Mayulu, Zaïre-Emery, Mbaye, et Ndjantou, tandis que le jeune Boly est resté sur le banc.

« C’est pour ça qu’on ne signe pas de joueurs extérieurs »

Interrogé sur le temps de jeu accordé aux jeunes issus du centre de formation, le coach espagnol a expliqué :

« Ce qui est important pour ces joueurs, c’est qu’ils aient des minutes de jeu importantes, qui ont de la valeur. S’ils entrent en jeu quand tu gagnes 4-0, ça n’apporte rien. Je suis très motivé à l’idée de donner des minutes aux titis qui ont le niveau. Je ne fais pas de cadeaux. Ndjantou a mérité de jouer, Mbaye est dans un moment difficile, il lui manque un peu de confiance, mais je reste calme et confiant. C’est important pour moi et pour le club de donner de la confiance aux joueurs du centre de formation. Les joueurs que l’on considère qui ont le niveau, ils vont avoir de la confiance et c’est pour ça qu’on ne signe pas de joueurs extérieurs. C’est plus facile pour un titi, français, de jouer au PSG, que de dépenser beaucoup d’argent sur un joueur qui vient d’un autre club. »

Luis Enrique confirme ainsi qu’il privilégie le développement des jeunes joueurs du club plutôt que de céder à des transferts spectaculaires et potentiellement moins cohérents avec la philosophie du PSG. Alors que le club de la capitale est très attendu pour ce mercato d’hiver, les plans pourraient donc être revus étant donné que Luis Enrique semble vouloir mettre en avant ses jeunes joueurs.

