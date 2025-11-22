Ligue 1 : le PSG claque Le Havre et repasse devant l’OM et le RC Lens

Ce samedi au Parc des Princes, le PSG était opposé au Havre et avait une petite pression sur les épaules avec les victoires de l’OM et de Lens auparavant. Mais, dès la 29e, le club de la capitale ouvrait déjà le score. Lee Kang-in, au second poteau, reprenait du pied gauche un bon centre de Nuno Mendes. À la 65e, Joao Neves inscrivait le deuxième but du pied gauche, avec l’aide du poteau, en profitant de deux occasions ratées de Barcola. Ce dernier se rattrapait à la 87e et marquait le troisième but pour sceller la victoire. Servi en profondeur par Kvaratskhelia, il terminait d’une frappe croisée pied droit. À noter également la performance XXL de Lucas Chevalier, auteur de 3 arrêts très importants.

Avec cette victoire, Paris assure et reprend la première place de Ligue 1, avec seulement deux points d’avance sur l’OM et le RC Lens.