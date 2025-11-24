PSG Mercato : Beraldo, stop ou encore ?

Le Brésilien a encore été décevant hier lors du succès du PSG contre Le Havre. Luis Enrique doit-il s’obstiner avec lui ? C’est notre débat…

On a compris depuis longtemps, non ?

« Honnêtement, depuis les débuts de Beraldo au PSG, je suis interpelé par le niveau du Brésilien. Hier encore, le défenseur est passé à côté de son match. Et en face, ce n’était ni le Barça, ni City, mais le HAC ! Non, franchement, Luis Enrique a beau le défendre, je ne vois pas quel intérêt le PSG peut avoir à s’obstiner à aligner Beraldo. Il n’est pas au niveau, tout simplement. Luis Enrique et Luis Campos font un super boulot, mais le droit à l’erreur existe et avec l’ancien joueur de Sao Paulo, tout laisse à penser que l’état major du PSG s’est planté en beauté.

Derrière le duo Marquinhos-Pacho, Zabarnyi offre peu de garanties pour l’instant, mais quand même plus que Beraldo. Et il y a aussi Lucas Hernandez, gaucher comme le Brésilien, et qui a la même polyvalence, capable de jouer à gauche et dans l’axe. Les deux font un peu doublon, et comme ni l’un ni l’autre ne parvient à convaincre, il y a sans doute une réflexion à avoir sur la venue d’un nouveau joueur de ce profil. Ce qui impliquerait le départ de Beraldo. A minima, car Hernandez ne me semble plus vraiment au niveau requis lui non plus… »

Laurent HESS

« S’obstiner serait contre-productif »

« Je pense aussi que Luis Enrique ne doit pas s’obstiner avec Beraldo. Les faits parlent d’eux-mêmes : depuis son arrivée au PSG, le Brésilien n’a jamais réellement montré le niveau attendu dans un club de ce calibre. Hier encore, face au Havre, il est passé à côté de son match, alors que l’adversaire n’était pas des plus redoutables. Continuer à le titulariser revient limite à pénaliser l’équipe, étant donné qu’il a souvent mis ses partenaires en difficulté à causes de ses erreurs.

Le PSG dispose d’options plus fiables : le duo Marquinhos–Pacho apporte davantage de garanties, avec Zabarnyi en option supplémentaire, plus Lucas Hernandez, malgré quelques limites, qui offre effectivement une polyvalence meilleure que celle de Beraldo. Je pense que c’est quand même assez. Maintenir Beraldo dans l’équipe, c’est retarder une nécessaire réflexion sur un renfort capable de stabiliser cette position.

Le football de haut niveau ne pardonne pas les erreurs répétées. Il est donc temps pour Luis Enrique et l’état-major du PSG de reconnaître que l’expérience Beraldo n’a pas fonctionné et de s’orienter vers une solution plus efficace pour le collectif. S’obstiner serait contre-productif, pour le joueur comme pour le club ».

William TERTRIN