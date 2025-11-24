ASSE : Un match décisif pour le titre en Ligue 2 ce soir !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : Beraldo, stop ou encore ?

PSG Mercato : Beraldo, stop ou encore ?
Laurent Hess
24 novembre 2025

Le Brésilien a encore été décevant hier lors du succès du PSG contre Le Havre. Luis Enrique doit-il s’obstiner avec lui ? C’est notre débat…

On a compris depuis longtemps, non ?

« Honnêtement, depuis les débuts de Beraldo au PSG, je suis interpelé par le niveau du Brésilien. Hier encore, le défenseur est passé à côté de son match. Et en face, ce n’était ni le Barça, ni City, mais le HAC ! Non, franchement, Luis Enrique a beau le défendre, je ne vois pas quel intérêt le PSG peut avoir à s’obstiner à aligner Beraldo. Il n’est pas au niveau, tout simplement. Luis Enrique et Luis Campos font un super boulot, mais le droit à l’erreur existe et avec l’ancien joueur de Sao Paulo, tout laisse à penser que l’état major du PSG s’est planté en beauté.

Derrière le duo Marquinhos-Pacho, Zabarnyi offre peu de garanties pour l’instant, mais quand même plus que Beraldo. Et il y a aussi Lucas Hernandez, gaucher comme le Brésilien, et qui a la même polyvalence, capable de jouer à gauche et dans l’axe. Les deux font un peu doublon, et comme ni l’un ni l’autre ne parvient à convaincre, il y a sans doute une réflexion à avoir sur la venue d’un nouveau joueur de ce profil. Ce qui impliquerait le départ de Beraldo. A minima, car Hernandez ne me semble plus vraiment au niveau requis lui non plus… »

Laurent HESS

« S’obstiner serait contre-productif »

« Je pense aussi que Luis Enrique ne doit pas s’obstiner avec Beraldo. Les faits parlent d’eux-mêmes : depuis son arrivée au PSG, le Brésilien n’a jamais réellement montré le niveau attendu dans un club de ce calibre. Hier encore, face au Havre, il est passé à côté de son match, alors que l’adversaire n’était pas des plus redoutables. Continuer à le titulariser revient limite à pénaliser l’équipe, étant donné qu’il a souvent mis ses partenaires en difficulté à causes de ses erreurs.

Le PSG dispose d’options plus fiables : le duo Marquinhos–Pacho apporte davantage de garanties, avec Zabarnyi en option supplémentaire, plus Lucas Hernandez, malgré quelques limites, qui offre effectivement une polyvalence meilleure que celle de Beraldo. Je pense que c’est quand même assez. Maintenir Beraldo dans l’équipe, c’est retarder une nécessaire réflexion sur un renfort capable de stabiliser cette position.

Le football de haut niveau ne pardonne pas les erreurs répétées. Il est donc temps pour Luis Enrique et l’état-major du PSG de reconnaître que l’expérience Beraldo n’a pas fonctionné et de s’orienter vers une solution plus efficace pour le collectif. S’obstiner serait contre-productif, pour le joueur comme pour le club ».

William TERTRIN

MercatoPSG
#A la une#DÉBAT

Les plus lus

ASSE : Un match décisif pour le titre en Ligue 2 ce soir !
ASSE...

ASSE : Un match décisif pour le titre en Ligue 2 ce soir !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Habib Beye a déjà ciblé ses deux indésirables pour le mercato !
Mercato...

Stade Rennais : Habib Beye a déjà ciblé ses deux indésirables pour le mercato !

Par Louis Chrestian
Ex-OM : Elye Wahi en crise totale, Francfort veut déjà tourner la page !
Ligue 1...

Ex-OM : Elye Wahi en crise totale, Francfort veut déjà tourner la page !

Par Louis Chrestian
Real Madrid : Xabi Alonso déjà sur le départ ?
Real Madrid...

Real Madrid : Xabi Alonso déjà sur le départ ?

Par Louis Chrestian
PSG Mercato : Beraldo, stop ou encore ?
Mercato...

PSG Mercato : Beraldo, stop ou encore ?

Par Laurent Hess
RC Lens : Angers privé du monstre Koffi contre les Sang et Or ? La réponse est connue
Ligue 1...

RC Lens : Angers privé du monstre Koffi contre les Sang et Or ? La réponse est connue

Par William Tertrin
ASSE Mercato : l’arrivée d’un nouveau gardien cet hiver fait débat
ASSE...

ASSE Mercato : l’arrivée d’un nouveau gardien cet hiver fait débat

Par Laurent Hess
Le Real Madrid prend un point à Elche et confirme son coup de mou… Les 3 choses à retenir du match
Liga...

Le Real Madrid prend un point à Elche et confirme son coup de mou… Les 3 choses à retenir du match

Par William Tertrin
Le LOSC et Giroud se relancent contre le Paris FC et font un gros coup… Les 3 choses à retenir du match
Ligue 1...

Le LOSC et Giroud se relancent contre le Paris FC et font un gros coup… Les 3 choses à retenir du match

Par William Tertrin
ASSE : Lubomir Moravcik aurait pu signer à l’OM… et à l’OL !
ASSE...

ASSE : Lubomir Moravcik aurait pu signer à l’OM… et à l’OL !

Par Laurent Hess
Ancien attaquant de l'OM et du RC Lens, Elye Wahi évolue désormais à Francfort.
Mercato...

OM, RC Lens Mercato : un gros clash sur le point de précipiter le retour de Wahi en Ligue 1 ?

Par William Tertrin
Luis Castro avant le match entre le FC Nantes et le FC Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro en colère et impuissant, les dirigeants prêts à trancher ?

Par William Tertrin
ASSE : les Verts trop mous du genou, un cadre d’Horneland s’agace
AS Nancy Lorraine...

ASSE : les Verts trop mous du genou, un cadre d’Horneland s’agace

Par Laurent Hess
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match à Lyon.
Ligue 1...

PSG Mercato : Luis Enrique refuse un transfert de folie et en dévoile la raison

Par William Tertrin
Bruno Genesio (LOSC)
Ligue 1...

LOSC : la compo de Bruno Genesio pour affronter le Paris FC

Par William Tertrin
Xabi Alonso lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Elche

Par William Tertrin
OL : ce qu’il fallait éviter à tout prix contre Auxerre… les Lyonnais l’ont fait
Ligue 1...

OL : ce qu’il fallait éviter à tout prix contre Auxerre… les Lyonnais l’ont fait

Par William Tertrin
Stade Rennais : Lepaul révèle sa recette secrète… et ça n’a rien à voir avec le foot
Ligue 1...

Stade Rennais : Lepaul révèle sa recette secrète… et ça n’a rien à voir avec le foot

Par William Tertrin
De zéro à héros, Awaziem sauve le FC Nantes face à Lorient… les notes des Canaris
FC Nantes...

De zéro à héros, Awaziem sauve le FC Nantes face à Lorient… les notes des Canaris

Par William Tertrin
RC Lens : faut-il s’inquiéter pour Florian Thauvin ?
Ligue 1...

RC Lens : faut-il s’inquiéter pour Florian Thauvin ?

Par Laurent Hess
ASSE : une légende des Verts glisse un conseil Mercato à Kilmer Sports
ASSE...

ASSE : une légende des Verts glisse un conseil Mercato à Kilmer Sports

Par Laurent Hess
RC Lens : Sage a fait un joli cadeau à un de ses joueurs après Strasbourg
Ligue 1...

RC Lens : Sage a fait un joli cadeau à un de ses joueurs après Strasbourg

Par William Tertrin
Stade Rennais : a-t-on été trop dur avec Habib Beye ?
Ligue 1...

Stade Rennais : a-t-on été trop dur avec Habib Beye ?

Par Laurent Hess
RC Lens : Thomasson félicite Ganiou et le joli coup tactique de Pierre Sage
Ligue 1...

RC Lens : Thomasson félicite Ganiou et le joli coup tactique de Pierre Sage

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet