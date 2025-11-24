PSG Mercato : Luis Enrique peut oublier sa recrue rêvée du FC Barcelone !

RC Lens Mercato : un titulaire de Sage sur le départ en janvier ?
Le PSG et son entraîneur, Luis Enrique, auraient bien aimé attirer le polyvalent Eric Garcia en juin prochain, à la fin de son contrat avec le FC Barcelone. Mais le défenseur va prolonger…

Nous avons relayé à de nombreuses reprises, ces dernières semaines, l’intérêt du PSG pour Eric Garcia. Formé au FC Barcelone, parti quatre ans à Manchester City avant de revenir chez les Blaugranas qui l’ont prêté en 2022-23 à Gérone, où il a explosé, le défenseur s’est depuis imposé comme un titulaire chez les Catalans. Et à tous les postes, ou presque. Xavi l’avait aligné en milieu défensif mais il peut également suppléer Jules Koundé au poste de latéral droit, évoluer à gauche et tout cela en étant très performant dans l’axe. Son seul problème au FCB : sa fin de contrat en juin prochain, qui le mettait sous la menace du PSG.

Il va prolonger jusqu’en 2030

La presse catalane ne se montrait pas inquiète par l’intérêt parisien car, selon elle, Eric Garcia avait un accord avec sa direction pour prolonger son contrat. Si rien n’a été acté, c’est notamment parce que le FC Barcelone a encore et toujours des problèmes financiers qui limitent sa masse salariale et donc le recrutement ou les prolongations. Mais Mundo Deportivo l’annonce ce lundi : tout est OK pour la signature du défenseur. Eric Garcia va prolonger jusqu’en 2030 avec le FC Barcelone.

Luis Enrique et le PSG vont devoir chercher ailleurs, eux qui cherchent un défenseur central mais aussi une doublure de haut niveau à Achraf Hakimi. Eric Garcia était tout cela à la fois…

FC BarceloneMercatoPSG
