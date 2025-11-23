FC Barcelone Mercato : Hansi Flick climatise un dossier chaud du PSG !

Le coach du FC Barcelone n’entend pas perdre une de ses valeurs montantes, convoitée par le PSG…

Le PSG est intéressé par le défenseur du FC Barcelone Eric Garcia, qui sera en fin de contrat en juin. Mais Eric Garcia est encore loin de Paris. Car le FC Barcelone est très satisfait de ses services. Depuis son retour en 2021 après un passage à Manchester City (et un prêt à Gérone), Garcia a joué aussi bien défenseur central, son poste de prédilection, que milieu défensif ou latéral. Ce serait une très grosse prise pour le PSG mais le Barça tient vraiment à le conserver. C’est ce qu’a confirmé Hansi Flick hier après la victoire du FC Barcelone contre Bilbao (4-0), un match au cours duquel Garcia a délivré deux passes décisives.

Flick veut que Garcia prolonge au FC Barcelone

« On travaille sur la prolongation d’Eric, a expliqué le coach du FC Barcelone. On peut tous voir à quel point Eric a progressé et la confiance qu’il a. Il joue à un niveau fantastique, et à des postes différents. C’est fantastique pour un coach d’avoir un joueur comme lui. »