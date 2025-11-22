Liga : le FC Barcelone au cœur d’un immense scandale, des têtes prêtes à tomber !

La divulgation d’informations confidentielles liées au FC Barcelone fait polémique en Espagne.

Le président de LaLiga Javier Tebas est sous le feu des critiques en Espagne. En effet, le Tribunal administratif du sport (TAD) vient d’ouvrir un dossier disciplinaire de caractère « très grave » contre lui suite à la présumée divulgation d’informations confidentielles du FC Barcelone. C’est ce que rapporte Sport ce samedi.

Tebas menacé

Selon le quotidien catalan, la plainte a été déposée par Miguel Ángel Galán, président de l’Association Transparence et Démocratie dans le Sport, qui accuse Tebas d’avoir révélé des données sensibles liées aux opérations des loges VIP du Spotify Camp Nou. La plainte ne se limite pas aux loges VIP : selon Galán, Tebas aurait également révélé des détails sur le changement d’auditeur du club, le patrimoine du Barça et des communications internes avec le CSD. Et le dossier concerne également le vrai-faux transfert de Nico Williams de l’Athletic Bilbao au FC Barcelone. Des audits internes auraient été partagés sans autorisation par le Barça et le club basque. Dix-huit socios du FC Barcelone soutiennent officiellement la plainte. Tebas risque une amende publique, une suspension de deux mois à un an, voire même une destitution. Le TAD avait déjà sanctionné le président de LaLiga en 2024 pour une précédente divulgation d’informations, à la suite d’une plainte du Real Madrid.