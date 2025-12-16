Un vent de changement souffle sur le centre de formation du PSG. Après une décennie à la tête de la préformation, Bafodé Diakhaby s’apprête à quitter le club parisien pour un nouveau défi.

Une page se tourne pour le secteur jeunes du PSG : Le Parisien assure que l’annonce du départ imminent de Bafodé Diakhaby remue en profondeur le club en interne. Même Luis Enrique est sous le choc. Responsable de la préformation depuis dix ans, cet éducateur expérimenté a incarné la stabilité et l’exigence au sein du pôle jeune du club. Sa méthode et son regard avisé ont façonné des générations de talents. Son probable voyage outre-Manche, du côté de l’illustre Liverpool, représente une reconnaissance de son savoir-faire auprès d’un club référence, et une opportunité d’exporter son expertise au plus haut niveau. Ce chamboulement intervient dans un contexte où les passerelles entre clubs européens ne cessent de s’intensifier.

Bafodé Diakhaby, une décennie au service du club

Âgé de 36 ans, Bafodé Diakhaby n’a cessé d’évoluer au sein des structures du PSG depuis 2015. À la préformation, il a joué un rôle fondamental dans la détection puis le développement des espoirs parisiens. Sa longévité témoigne d’une influence notable sur la philosophie du club, notamment en termes de transition entre l’académie et le football élite. Le départ de Diakhaby s’inscrit dans une dynamique de mouvements internes, à l’image de ce que connaissent d’autres clubs de Ligue 1, où la recomposition des staffs reste un enjeu majeur dans la quête de performance.

Qui pour reprendre le flambeau chez les jeunes ?

La succession est déjà dans toutes les têtes : le PSG envisage logiquement une continuité interne. L’entraîneur actuel des U15, Germain Borg, s’est vu proposer la délicate mission d’orchestrer la préformation à partir des prochains mois. Pour l’heure, la décision de Borg n’a pas encore été rendue, mais sa connaissance du contexte parisien et de la formation pourraient garantir la transition.

Un tel changement ne sera jamais anodin. La nomination du successeur influencera la stratégie de développement des jeunes talents, pierre angulaire du projet PSG. Dans un club où l’exigence atteint le quotidien, chaque évolution dans l’organigramme résonne comme un signal fort pour toute la filière. L’heure est à la gestion de cette transition, sous le regard attentif de la direction sportive. Si la page Diakhaby se tourne, l’ambition du PSG pour sa jeunesse – et son futur – reste intacte.