FC Nantes Mercato : Olympiakos confirme l’arrivée de Cabella, mais les Kita s’étranglent déjà !

L’arrivée en prêt de Rémy Cabella se confirme au FC Nantes. Où le Mercato pourrait être agité… surtout dans le sens des départs.

Ouest-France a annoncé ce lundi que le FC Nantes, en quête de renforts pour se maintien en Ligue 1 (les Canaris occupe la 17e place), négocie actuellement avec Rémy Cabella. Après trois saisons à Lille, le milieu international de 35 ans a signé cet été à l’Olympiakos, en Grèce, où il n’a joué que sept matches et où il n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs éligibles à la Ligue des champions. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Cabella pourrait être prêté pour six mois et il aurait déjà donné son accord au FCN. Ce que confirme Mathieu Valbuena, le coach de l’équipe réserve de l’Olympiakos.

Plusieurs Canaris veulent quitter le FC Nantes

« Nantes vit une première partie de Championnat compliquée, et Rémy pourrait apporter une vraie plus-value en termes d’expérience, de qualité technique. Lui, ce qu’il veut, c’est juste jouer, prendre du plaisir, et ce sera un vrai challenge de pouvoir maintenir Nantes », a confié l’ancien joueur de l’OM.