Le PSG peut souffler. À deux jours de la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo, Marquinhos et Ousmane Dembélé ont fait leur réapparition à l’entraînement collectif. Sonny Mayulu, lui, est enfin arrivé sur place.

Après avoir manqué la rencontre du week-end face à Metz, Marquinhos et Ousmane Dembélé font à nouveau partie du groupe du PSG à l’entraînement. Ce retour tombe à point nommé pour Luis Enrique, qui doit composer avec l’exigence d’une finale internationale et un effectif sous pression. Pour Dembélé, ces dernières semaines ont été marquées par des interrogations sur son retour à pleine possession de ses moyens. Retrouvez d’ailleurs un point détaillé sur l’état de santé actuel d’Ousmane Dembélé en marge de cette finale.

Leur présence en finale encore incertaine

Le timing reste serré. Si leur retour collectif est encourageant, la décision finale sur leur intégration dans le groupe pour la finale contre Flamengo ne sera prise qu’en dernière minute. Le staff parisien se montre prudent et ne veut prendre aucun risque évitable, dans un contexte aussi crucial.

Rien n’indique à ce stade que Marquinhos ou Dembélé seront alignés d’entrée. La préparation reste intense, mais le dernier mot reviendra au staff médical, toujours très attentif à la récupération de ses cadres.

Une finale à enjeu pour le PSG et Luis Enrique

La pression monte pour le PSG, qui entend ne rien laisser au hasard après avoir soulevé la Ligue des Champions en mai. Ce nouveau rendez-vous sur la scène internationale face à Flamengo est l’occasion pour les Parisiens de décrocher un trophée supplémentaire, symbole d’une saison exceptionnelle sous la houlette de Luis Enrique.

La présence de Marquinhos en défense, par son leadership et sa rigueur, serait une garantie de solidité pour l’équipe, tandis que Dembélé représente un atout offensif majeur. Son impact, s’il est jugé apte à 100%, pourrait faire basculer la rencontre en faveur du PSG. Pour compléter le tableau, certains s’interrogent aussi sur la réelle date de retour à la compétition de Dembélé dans la perspective des prochaines échéances.

Mayulu est arrivé sur place

À Paris, tous les regards sont désormais tournés vers la décision du staff dans les prochaines heures. Le PSG est arrivé dimanche soir à Doha, avec une délégation de près de 150 personnes. Si 21 joueurs parisiens se sont entraînés en fin de matinée, hier, sur le terrain d’Al Ersaal, Senny Mayulu les a rejoints sur place. Le milieu offensif était malade ce week-end à Metz et un jour de repos supplémentaire lui avait été accordé avant de voyager.

Les joueurs s’entraîneront à nouveau, ce soir, mais sur le stade de la finale, Ahmad-ben Ali. Reste une question : alors qu’ils ont passé une heure, hier, à satisfaire quelques opérations marketing durant une heure dans l’après-midi, passeront-ils une tête, ce soir, à la soirée FIFA The Best ? Une veille de match, Luis Enrique risque de n’abandonner que quelques minutes à Demb élé, si le Ballon d’Or 2025 remporte un deuxième trophée individuel.