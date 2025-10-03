PSG : Ousmane Dembélé a fixé la date de son retour

Le Ballon d’Or ne devrait plus tarder à rejouer…

C’est au Qatar qu’Ousmane Dembélé savoure son Ballon d’Or 2025 tout en poursuivant son programme de reprise dans le fameux centre d’Aspetar. L’ancien blaugrana est blessé à l’ischio-jambier et sa dernière apparition sur les terrains remonte à il y a quasiment un mois, c’était le 5 septembre lors de Ukraine-France.

Dembélé vise Strasbourg

Dembélé espère être disponible après la trêve internationale et d’après L’Equipe, il a fixé la date de son retour à la compétition au 17 octobre prochain pour la réception de Strasbourg. D’ici là, Dembouz sera de retour à Paris dès lundi prochain.