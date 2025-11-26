L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, aurait aimé recruter le milieu français Manu Koné. Sauf que ce dernier devrait être retenu par l’AS Roma, qui compte énormément sur lui.

S’il y a bien un domaine où le Paris Saint-Germain n’a pas de souci à se faire, c’est le milieu de terrain. Le champion d’Europe a écrasé tous ses adversaires la saison dernière grâce au trio formé par Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. Et derrière eux, Warren Zaïre-Emery est en train de retrouver des couleurs après une année compliquée. Plus les petits jeunes pleins de talent qui pointent le bout de leur nez. Pourtant, les deux Luis, Enrique et Campos, lorgnent du très lourd dans ce secteur.

La Roma veut conserver Koné, l’Inter pousse pour l’avoir

Dans leur volonté de recruter avant tout français, les deux patrons du secteur sportif du PSG ont ciblé Manu Koné. Le milieu de l’AS Roma a franchi un palier depuis la saison dernière. A tel point qu’il a fait son trou en équipe de France, où il impressionne à chaque rencontre. A 24 ans, l’ancien Toulousain n’en finit plus d’étonner. Sa cote est aujourd’hui de 50 M€. Une somme que le PSG pourrait facilement verser. Seulement, l’AS Roma, actuelle leader du Calcio, n’est pas vendeuse !

Ekrem Konur annonce que l’Inter Milan a aussi flashé sur Koné, de même que la Juventus et le Napoli, en plus du PSG. Mais le club romain veut à tout prix conserver son jeune milieu, autour duquel il entend bâtir une équipe compétitive. Pas question de s’en séparer. Encore moins pour renforcer la concurrence locale. Si jamais Koné devait être vendu, ce serait donc à Paris. Mais le nouvel entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, fait vraiment de son maintien dans l’effectif une priorité.