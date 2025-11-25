En conférence de presse, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a annoncé qu’Ousmane Dembélé ferait partie du groupe qui accueillera Tottenham demain en Champions League.

Les bonnes nouvelles s’accumulent pour le PSG en cette fin d’année. Lundi, on a appris que déchirure musculaire de Désiré Doué cicatrisait plus vite que prévu. Alors qu’il ne devait plus jouer en 2025, l’ailier pourrait finalement être opérationnel pour la mi-décembre, donc pour disputer la Coupe Intercontinentale, à Doha (Qatar), contre le vainqueur de la finale de la Libertadores entre Flamengo et Palmeiras. Et ce mardi, Luis Enrique a annoncé le retour d’Ousmane Dembélé dans le groupe.

Il devrait démarrer sur le banc

« S’il n’y a pas de problème, il sera convoqué, a déclaré l’Espagnol en conférence de presse avant le match contre Tottenham demain. On va être plus attentifs que d’habitude, c’est sûr. Avoir Ousmane de retour, c’est bien, mais il faudra être attentifs. » Le Ballon d’Or 2025 ne devrait pas débuter la partie car ça ne lui avait pas réussi face au Bayern (1-2) et que Luis Enrique ne veut pas reproduire la même erreur. Il y a des chances qu’il fasse son entrée en jeu en fonction de ses sensations à l’échauffement.

D’ici trois semaines, à moins d’un énième coup du sort, le PSG devrait être en mesure d’aligner ses trois attaquants titulaires en pointe (Kvaratskhelia, Dembélé, Doué). C’est arrivé bien trop rarement cette saison…