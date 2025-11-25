OM : un chèque rondelet signé à la Juve pour cet attaquant, le Mercato peut démarrer ! 
FC Barcelone Mercato : Messi envoie Yamal au PSG, ça va aller très vite !

Lamine Yamal (FC Barcelone)
Bastien Aubert
25 novembre 2025

S’il n’est aujourd’hui pas spécialement proche du PSG, Lamine Yamal (18 ans) pourrait la jouer comme Lionel Messi et quitter un jour le FC Barcelone pour y signer.

Le nom de Lamine Yamal circule déjà du côté du PSG, mais attention, le dossier est loin d’être concret. Fabrice Hawkins s’en explique : « Je vous garantis qu’aujourd’hui, Yamal est très, très loin du PSG. Même s’il a un agent qui est très proche du Paris Saint-Germain, dans l’architecture actuelle, avec le coach et le directeur sportif actuels, il est loin. »

Le spécialiste mercato de RMC Sport poursuit en soulignant l’incertitude liée à l’avenir du jeune joueur : « Après, il est très jeune. Qu’adviendra-t-il dans cinq ans ? On ne sait pas. Dans deux ou trois ans, ça peut aller très vite. Messi aussi, à une époque il était très, très loin du PSG et il s’en est rapproché. » Hawkins rappelle cependant qu’aujourd’hui, il est trop tôt pour parler de Yamal au PSG : « Aujourd’hui oui, c’est très prématuré de parler de Lamine Yamal au PSG même si c’est quand même un joueur qui est suivi. Je ne doute pas qu’au Qatar ils l’apprécient énormément. »

« Messi, à une époque, était très, très loin du PSG… »

Le journaliste ajoute des conditions précises qui devraient être réunies pour que le PSG se lance un jour : « Aujourd’hui, il n’entre tout simplement pas dans les plans mais si un jour il y entre, il faut que ce soit toujours Luis Enrique le coach, ou même s’il est parti il faut que ce soit toujours la même philosophie de recrutement de jeu. Si c’est le cas et qu’il coûte toujours 200 millions d’euros, mais qu’il faut aller le chercher parce que tu as un vrai déficit, je pense que le PSG ne s’interdirait pas dans ce contexte-là, pourquoi pas. »

Il conclut en rappelant que tout cela reste très hypothétique : « Mais il y a beaucoup de « si », c’est quand même très hypothétique aujourd’hui. » Pour l’instant, Yamal reste concentré sur son développement au FC Barcelone, sous contrat jusqu’en 2031, et le PSG se contente d’observer, comme il l’avait fait pour Messi avant de réaliser l’un des transferts les plus marquants de son histoire.

