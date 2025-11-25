PSG Mercato : Paris fonce sur un buteur rêvé au FC Barcelone et un coup de folie à 300 M€ !

Luis Enrique change son fusil d’épaule au mercato : le PSG se positionne désormais pour attirer Victor Osimhen tandis que QSI prépare un coup colossal avec une offre à 300 millions d’euros pour racheter Santos FC.

Le vent a tourné au PSG. Longtemps opposé à la venue de Victor Osimhen, Luis Enrique serait désormais prêt à accueillir l’attaquant nigérian lors du prochain mercato estival. La raison est simple : les prestations insuffisantes de Gonçalo Ramos commencent à agacer en interne et l’entraîneur espagnol estime désormais qu’un buteur de calibre mondial est indispensable pour franchir un cap.

Le PSG remplacé sur Osimhen

Selon les informations d’Ekrem Konur, le PSG a entamé des démarches concrètes pour Osimhen, dont le profil correspond parfaitement à ce que recherche Luis Enrique : vitesse, puissance, sens du but. Galatasaray ne veut pas entendre parler d’un départ cet hiver, mais les dirigeants pourraient céder en cas d’offre XXL cet été, surtout si le joueur exprime le désir de quitter le club. Attention toutefois, la concurrence s’annonce féroce. Le FC Barcelone est également sur le coup, à la recherche d’un véritable numéro neuf pour préparer l’après-Lewandowski. Le Polonais arrive en fin de contrat en juin et sa prolongation ne semble plus d’actualité. Les Catalans voient en Osimhen le successeur idéal pour prendre les commandes de l’attaque.

QSI veut racheter Santos !

Mais le PSG ne s’active pas seulement sur le mercato. Le journal espagnol AS dévoile que QSI est entré en concurrence avec BlueCo pour le rachat de 90% du Santos FC, avec une offre estimée à 300 millions d’euros. Objectif affiché : s’emparer d’un club formateur réputé afin de construire un réseau talentueux à long terme. Les dirigeants brésiliens n’ont encore rien acté, mais reconnaissent qu’un choix majeur doit être pris rapidement. Paris avance donc sur deux fronts : attirer un buteur de rêve et poser un pied stratégique au cœur du football sud-américain. Le message est clair : le PSG ne veut plus suivre le marché, il veut l’imposer.