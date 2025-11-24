En fin de contrat en juin prochain, Dayot Upamecano est suivi par le PSG et le Real Madrid mais il discute toujours d’une prolongation avec le Bayern Munich. Qui doit accepter un détail important.

A l’image d’Ibrahima Konaté (Liverpool), Dayot Upamecano a le choix du roi pour son avenir. Le défenseur central français de 27 ans arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich. Le géant bavarois fait son possible pour le prolonger mais le PSG et le Real Madrid sont à l’affut pour le récupérer gratuitement en juin prochain. Le journaliste allemand Florian Plettenberg explique ce lundi qu’un point pourrait faire la différence en faveur… du Bayern ! Ce point est une clause libératoire moyennant une certaine somme, comme cela se fait beaucoup en Espagne.

Prêt à prolonger jusqu’en 2030 au Bayern ?

Plettenberg explique que le directeur sportif du Bayern, Max Erbel, fait son possible pour convaincre le puissant défenseur tricolore de prolonger. Et celui-ci ne serait pas contre continuer l’aventure en Bavière, où il est arrivé en 2021 en provenance du RB Leipzig. Mais il tient visiblement à avoir la main sur son avenir et, pour cela, rien de tel qu’une clause libératoire relativement faible. Pour information, sa cote est de 60 M€ sur Transfermarkt.

Natif d’Evreux, comme Ousmane Dembélé, Upamecano semble également intéressé à l’idée de signer au PSG. Interrogé sur le sujet à plusieurs reprises ces derniers mois, il n’a pas dit non, se contentant de rappeler qu’il est toujours sous contrat avec le Bayern Munich et qu’il voulait attendre la fin de saison pour trancher. Ce qui n’est pas tout à fait vrai puisqu’il négocie une prolongation avec son club et qu’il sera libre de discuter avec d’autres écuries à compter du 1er janvier…