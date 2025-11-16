Mercato : le Real Madrid lâche Upamecano pour une piste à 45 M€, une aubaine pour le PSG ?

Le Real Madrid veut un nouveau défenseur central pour cet été, et semble avoir ouvert un nouveau dossier après celui de Dayot Upamecano, qui est aussi courtisé par le PSG.

Le Real Madrid semble avoir tourné trouvé une nouvelle alternative à Dayot Upamecano. Un dossier très complexe, étant donné que le défenseur est également courtisé par le PSG, et qu’il semble proche de prolonger au Bayern Munich. Cette décision ouvre la porte à de nouvelles cibles, et l’une d’elles commence à prendre de l’ampleur : Ousmane Diomande, jeune défenseur central ivoirien de Sporting CP âgé de 21 ans, et sous contrat jusqu’en 2027.

La Premier League veut absolument Diomande

Diomande, international espoir, est reconnu pour sa maturité, sa lecture du jeu et sa capacité à relancer proprement depuis l’arrière. Avec une taille imposante et une mobilité surprenante pour son gabarit, il a rapidement attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Selon Ekrem Konur, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Liverpool, Newcastle et bien sûr le Real Madrid suivent de près son évolution.

Le Real Madrid pourrait donc activer cette piste, avec une valeur du joueur estimée à 45 M€. L’idée serait logiquement d’intégrer Diomande dans un projet à long terme, tout en offrant à Xabi Alonso une solution défensive supplémentaire, sachant qu’Alaba ou encore Rüdiger seront en fin de contrat au terme de cette saison 2025-2026.

Du côté du Sporting CP, le club portugais est conscient de l’intérêt des géants européens et pourrait se montrer ouvert à un transfert, surtout si l’offre atteint les 45 M€, une somme considérable pour un joueur de 21 ans évoluant encore dans le championnat portugais. Une opération pourrait permettre au Sporting de réinvestir, par exemple.

Un nouveau tournant pour le Real

Si la piste Diomande venait à se concrétiser, elle symboliserait un tournant stratégique pour le Real Madrid : abandonner le dossier Upamecano au profit d’une jeune promesse européenne à fort potentiel. Une stratégie susceptible d’avantager indirectement le PSG, également très chaud sur Upamecano, et qui pourrait voir un concurrent de taille s’écarter de la liste des courtisants à l’international français.

En attendant, le marché des transferts reste animé, et le dossier Diomande pourrait s’accélérer rapidement, avec plusieurs clubs prêts à se positionner pour rafler la mise. Le Real Madrid, attentif et stratégique, pourrait ne pas laisser passer cette occasion.