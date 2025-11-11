En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin, Dayot Upamecano est dans le viseur du PSG et du Real Madrid. Et visiblement, l’un des deux ne le laisse pas insensible…

Ce mardi, Dayot Upamecano était en conférence de presse avec l’équipe de France, à l’avant-veille du match contre l’Ukraine au Parc des Princes en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le défenseur central a été interrogé sur son avenir, lui qui sera en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin. Le club bavarois négocie pour le prolonger mais l’intérêt du Real Madrid et du PSG ne le laisse pas indifférent. Surtout un des deux…

« Le PSG, c’est un très grand club, un super coach et de magnifiques joueurs »

« Le PSG, c’est un très grand club, un super coach et de magnifiques joueurs, a-t-il déclaré. Mais pour l’instant, je n’ai pas la tête à ça. Je suis concentré sur le Bayern Munich et l’équipe de France. La saison est encore longue et j’ai un agent pour ça (sourire). Mais je le redis, je me concentre sur les objectifs pour cette saison avec le Bayern et les Bleus. » Son sourire au moment où il parlait de son agent en dit beaucoup sur son avenir…

Le PSG serait en quête de nouveaux défenseurs centraux, étant entendu que Marquinhos a déjà 31 ans et que Zabarnyi est très décevant. Dayot Upamecano serait d’autant plus un bon coup qu’en plus d’être libre, il est international français et natif d’Evreux, comme Ousmane Dembélé.