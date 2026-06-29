PSG : la décision inattendue de Paris pour l’avenir de Lucas Chevalier

Lucas Chevalier pourrait animer le mercato estival du PSG. Recruté pour 50 millions d’euros à l’été 2025 afin de succéder à Gianluigi Donnarumma, l’ancien portier du LOSC a vécu une première saison bien plus compliquée que prévu dans la capitale.

D’abord installé comme titulaire, le Français a progressivement perdu sa place au profit de Matvey Safonov. Le gardien russe a su saisir sa chance lors de la seconde partie de saison et devrait conserver une longueur d’avance à la reprise.

Tottenham, Rennes et Aston Villa attentifs

Cette situation a forcément ouvert la porte à plusieurs pistes pour Lucas Chevalier. Tottenham s’est intéressé à son profil au début de l’été, tandis que le Stade Rennais a envisagé l’idée d’un prêt.

Aston Villa pourrait également entrer dans la danse. Le club anglais surveillerait Chevalier dans l’hypothèse d’un départ d’Emiliano Martinez, annoncé dans le viseur de la Juventus.

Avec Safonov désormais installé comme numéro un, l’idée d’un départ de Lucas Chevalier pouvait donc sembler crédible. Mais la tendance serait aujourd’hui bien différente.

Le PSG ne veut pas vendre Chevalier

Selon Le Parisien, le PSG n’a pas l’intention de se séparer de Lucas Chevalier cet été. Le club parisien garderait confiance dans le potentiel de son gardien de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2030.

De son côté, Chevalier n’aurait pas non plus exprimé le souhait de quitter Paris. Malgré sa rétrogradation, l’ancien Lillois voudrait se battre pour récupérer sa place de titulaire.

Son attitude lors de la seconde partie de saison aurait d’ailleurs été très appréciée en interne. Le staff parisien aurait jugé son comportement exemplaire, un élément qui pèse forcément dans la décision du club.

Une concurrence ouverte dans les cages

La hiérarchie semble aujourd’hui favorable à Safonov, mais elle n’est pas forcément figée pour autant. Luis Enrique pourrait remettre les compteurs à zéro à la reprise, surtout avec la montée en puissance de Renato Marin et l’arrivée du prometteur Alessandro Longoni dans l’environnement professionnel.

Le PSG ne ferme donc pas totalement la porte à un rebondissement. Lucas Chevalier est courtisé, mais Paris ne souhaite pas s’en débarrasser. Le gardien français veut rester, travailler et tenter de reprendre la main dans les mois à venir.

Entre le PSG et Lucas Chevalier, le feuilleton est loin d’être terminé.