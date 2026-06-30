ASSE : un invité mystère va débarquer dans le groupe de Ian Cathro !

L’AS Saint-Étienne retrouve les terrains ce mercredi 1er juillet pour lancer sa préparation estivale, avec une première séance très attendue sous les ordres d’Ian Cathro. Et au-delà des premiers choix du nouvel entraîneur, les supporters pourraient déjà apercevoir plusieurs visages inédits à L’Étrat.

Si Sohaib Naïr est attendu avec le groupe en attendant son officialisation, un autre joueur encore méconnu du grand public devrait également attirer les regards : David Mimbang.

David Mimbang attendu avec le groupe professionnel

Selon les informations de Peuple Vert, David Mimbang sera bien présent pour la reprise de l’ASSE. Le jeune milieu de terrain camerounais, qui n’a pas encore été annoncé officiellement par le club, va poursuivre son aventure avec le groupe professionnel durant toute la préparation estivale.

Ces dernières semaines, le joueur a déjà eu l’occasion de se montrer à L’Étrat. Son profil aurait séduit les dirigeants stéphanois, notamment grâce à sa qualité technique, son activité dans l’entrejeu et sa faculté à s’adapter rapidement.

De quoi pousser l’ASSE à lui offrir une vraie opportunité cet été.

Ian Cathro va pouvoir l’observer de près

Pour David Mimbang, cette reprise ne ressemblera pas à une simple invitation. Le Camerounais devrait participer à l’ensemble de la préparation, avec la possibilité de prendre part aux matchs amicaux programmés dans les prochaines semaines.

Un vrai test pour le jeune milieu, qui va désormais devoir convaincre Ian Cathro. Le nouvel entraîneur des Verts aura l’occasion de l’observer au quotidien, dans les exercices, les oppositions et face à une concurrence plus relevée.

Cette préparation pourrait donc peser lourd dans son avenir immédiat.

Naïr aussi attendu à L’Étrat

Autre nouveauté attendue dès mercredi : Sohaib Naïr devrait également être présent avec l’effectif stéphanois. Son officialisation semble désormais se rapprocher, même si l’ASSE n’a pas encore communiqué sur son arrivée.

La reprise permettra ainsi de découvrir les premières tendances du mercato, mais aussi de voir comment Ian Cathro compte construire son groupe pour la saison à venir.

Entre Naïr, Mimbang et les dossiers encore en attente, l’ASSE pourrait bien réserver quelques surprises dès les premiers jours de préparation.