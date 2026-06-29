PSG : la stratégie d’Olivier Létang qui met le PSG hors course pour Bouaddi

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG pourrait bien voir le dossier Ayyoub Bouaddi lui échapper cet été. Très apprécié par le jeune milieu du LOSC, le projet parisien ne semble pourtant pas être une priorité immédiate pour les dirigeants du club de la capitale.

Et pendant ce temps, Olivier Létang a fixé un prix et une condition qui risquent de refroidir plus d’un prétendant.

Lille réclame entre 80 et 100 M€ pour Bouaddi

Selon les informations de Fabrice Hawkins, le LOSC ne compte pas brader Ayyoub Bouaddi. Olivier Létang réclamerait entre 80 et 100 millions d’euros pour accepter de discuter d’un départ de son crack marocain.

Mais ce n’est pas tout. Lille souhaiterait également inclure une condition très particulière dans l’opération : vendre le joueur tout en le récupérant en prêt pendant une saison supplémentaire.

L’objectif est clair pour les dirigeants lillois : sécuriser une vente historique, tout en gardant Bouaddi une année de plus afin qu’il poursuive sa progression dans un environnement qu’il connaît parfaitement.

Arsenal, Manchester City, Manchester United et le Bayern à l’affût

Cette formule pourrait séduire plusieurs grands clubs européens. Arsenal, Manchester City, Manchester United et le Bayern Munich suivraient tous avec attention la situation du milieu de 18 ans.

Bouaddi a pris une nouvelle dimension ces derniers mois et son profil attire forcément les cadors du continent. À Lille, il dispose d’un temps de jeu important, d’un rôle central dans le projet et d’un cadre idéal pour continuer à grandir.

De quoi expliquer la fermeté d’Olivier Létang, bien décidé à ne céder son joyau qu’à des conditions exceptionnelles.

Le PSG ne prévoit pas de recruter au milieu

Le PSG conserve un avantage non négligeable : Ayyoub Bouaddi apprécierait le projet parisien. Mais cela ne garantit rien dans ce dossier.

Toujours selon Fabrice Hawkins, Paris ne prévoirait pas de recruter au milieu de terrain cet été, sauf départ inattendu dans l’effectif de Luis Enrique. Une position qui pourrait permettre aux clubs anglais ou au Bayern Munich de prendre une avance décisive.

Le PSG garde donc un œil sur le Lillois, mais il ne semble plus maître de son destin dans ce feuilleton. Entre le prix XXL exigé par Lille, la concurrence européenne et l’absence de besoin immédiat à Paris, Bouaddi pourrait bien s’éloigner du Parc des Princes.