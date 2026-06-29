Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

En quête d’un défenseur central, le PSG aurait coché un nom prestigieux : Pau Cubarsi (19 ans), l’un des plus grands talents du FC Barcelone.

Le PSG prépare déjà le futur de sa défense. Si Marquinhos reste un cadre du vestiaire parisien, son avenir fait régulièrement l’objet de spéculations, notamment en raison de l’intérêt persistant de clubs saoudiens.

Luis Enrique craque pour Cubarsi

Dans ce contexte, Luis Enrique et Luis Campos anticipent toutes les éventualités. Selon Fichajes, le champion d’Europe suit avec une grande attention Pau Cubarsí, considéré comme l’un des plus grands espoirs mondiaux à son poste. À seulement 19 ans, le défenseur central s’est imposé comme une référence au FC Barcelone.

Son aisance technique, sa qualité de relance et sa maturité impressionnent déjà les plus grands clubs européens. Luis Enrique, qui connaît parfaitement le football espagnol, verrait en Cubarsí le profil idéal pour diriger la défense parisienne pendant de nombreuses années. Le dossier s’annonce toutefois extrêmement compliqué.

Une clause libératoire fixée à 500 M€ !

Le FC Barcelone considère son jeune international espagnol comme totalement intransférable. Les dirigeants blaugranas souhaitent construire leur projet autour de lui et n’ont aucune intention d’ouvrir des négociations. Autre obstacle de taille : la clause libératoire du joueur est fixée à 500 millions d’euros, un montant dissuasif qui oblige tout prétendant à envisager un transfert négocié plutôt qu’une levée de clause.

À ce jour, Pau Cubarsí ne semble d’ailleurs pas pressé de quitter son club formateur. Le défenseur souhaite poursuivre sa progression en Catalogne, où il bénéficie déjà d’un statut important. Le PSG garde néanmoins un œil attentif sur l’évolution de la situation. Si le contexte venait à changer dans les prochains mois, Luis Enrique pourrait tenter de faire valoir son discours pour convaincre l’un des défenseurs les plus prometteurs du football européen de rejoindre Paris.