FC Barcelone : le Barça prépare un énorme coup avec Harry Kane ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Barcelone cherche toujours son futur numéro 9 pour la saison 2026-2027. Alors que Robert Lewandowski a fait ses adieux au club catalan, la direction sportive doit trouver un nouveau buteur capable de prendre immédiatement les commandes de l’attaque.

Julian Alvarez reste la grande priorité, mais l’Atlético de Madrid ne compte pas faciliter le départ de son attaquant. Face au blocage des Colchoneros, le Barça aurait donc relancé une piste XXL : Harry Kane.

Julian Alvarez, un dossier presque impossible

Hansi Flick et Deco savent que le poste d’avant-centre sera l’un des grands chantiers de l’été. Ferran Torres a rendu de précieux services la saison passée, mais le Barça ne le considérerait pas encore comme un numéro 9 titulaire indiscutable.

Le nom de Julian Alvarez revient donc avec insistance. Le profil de l’Argentin plaît énormément en Catalogne, mais l’Atlético de Madrid ne voudrait pas ouvrir la porte à un départ vers le Barça.

Les dirigeants madrilènes ne souhaitent pas renforcer un concurrent direct en Liga. Une position ferme qui oblige le club catalan à activer d’autres solutions.

Harry Kane, l’alternative de luxe du Barça

Selon le Daily Mail, le FC Barcelone s’intéresserait désormais à Harry Kane. L’attaquant anglais, âgé de 32 ans, reste l’un des meilleurs buteurs de la planète et possède le profil idéal pour prendre la succession de Lewandowski.

Le Barça a déjà montré par le passé qu’il n’avait pas peur de miser sur un attaquant expérimenté. L’arrivée de Lewandowski avait été un succès sportif, malgré son âge déjà avancé au moment de sa signature.

Kane pourrait donc représenter une solution immédiatement compétitive pour Hansi Flick, avec une garantie de buts et une expérience immense du très haut niveau.

Le Bayern Munich face à un dossier sensible

Sur le papier, le Bayern Munich ne souhaite pas vendre Harry Kane. Le club bavarois compte toujours sur son buteur anglais, recruté pour 100 millions d’euros en 2023.

Mais sa situation contractuelle pourrait créer une ouverture. Kane est lié au Bayern jusqu’en 2027 et souhaiterait prolonger jusqu’en 2030. De son côté, la direction munichoise ne lui aurait proposé qu’une prolongation de deux années.

Cet écart dans les discussions pourrait donner des idées aux clubs intéressés, dont le FC Barcelone. Les Catalans auraient déjà fait connaître leur intérêt auprès des représentants du joueur et attendraient désormais la suite des échanges entre Kane et le Bayern.

Un transfert très difficile à boucler

Le dossier reste toutefois extrêmement compliqué. Harry Kane possède un salaire annuel estimé à 25 millions d’euros et le Bayern n’a aucune intention de le laisser partir à bas prix.

Mais le Barça veut avancer vite. Julian Alvarez semble très difficile à déloger, tandis que le club catalan doit rapidement identifier son futur leader offensif.

Entre une prolongation qui tarde à se concrétiser au Bayern et l’intérêt du FC Barcelone, Harry Kane pourrait bien devenir l’un des feuilletons les plus inattendus de ce mercato.