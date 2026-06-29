À LA UNE DU 29 JUIN 2026
[14:20]ASSE Mercato : un deuxième jeune débarque chez les pros, c’est un pur stéphanois !
[14:00]PSG : Liverpool dépassé, Paris proche de Diomandé mais…
[13:40]OM : le vrai plan de Frank McCourt pour débloquer le mercato
[13:20]ASSE : une bonne nouvelle arrive pour le transfert de Pierre Ekwah ?
[13:00]PSG : la stratégie d’Olivier Létang qui met le PSG hors course pour Bouaddi
[12:40]Stade Rennais : Pouille avance sur trois renforts, Haise pourrait retrouver son chouchou !
[12:20]FC Barcelone : le Barça prépare un énorme coup avec Harry Kane ?
[12:00]OM : coup dur pour Habib Beye et son avenir !
[11:40]PSG : la décision inattendue de Paris pour l’avenir de Lucas Chevalier
[11:20]OM : une première annonce tombe déjà pour la saison prochaine !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : une bonne nouvelle arrive pour le transfert de Pierre Ekwah ?

Par Louis Chrestian - 29 Juin 2026, 13:20
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le dossier Pierre Ekwah pourrait rapidement se débloquer. Alors que l’ASSE ne semble plus compter sur le milieu de terrain pour la suite de son projet, Anderlecht vient de relancer une piste qui pourrait bien faire les affaires de Kilmer Sports.

Le club belge apprécie le profil du Stéphanois et l’a intégré à sa short-list. Mais surtout, les récentes blessures qui frappent le milieu anderlechtois pourraient pousser les dirigeants à accélérer beaucoup plus vite que prévu.

Anderlecht relance la piste Pierre Ekwah

Selon les informations de Sacha Tavolieri et relayé hier sur notre site, le RSC Anderlecht a activé le dossier Pierre Ekwah. La direction belge suivrait avec attention la situation du milieu défensif de l’ASSE, considéré comme un profil capable d’apporter de l’impact et de la densité dans l’entrejeu.

Pour les Verts, cette marque d’intérêt tombe au bon moment. Pierre Ekwah n’entre plus dans les plans du club stéphanois, qui pourrait chercher une solution pour alléger son effectif et avancer sur d’autres priorités du mercato.

Une hécatombe qui peut tout accélérer

Anderlecht connaît déjà un début de saison compliqué sur le plan physique. Nathan De Cat a récemment subi une blessure musculaire à l’entraînement et devrait être éloigné des terrains au moins une semaine.

Le jeune milieu rejoint une infirmerie déjà bien remplie, avec Ilay Camara et Lucas Hey également blessés. Une situation qui commence à inquiéter du côté bruxellois et qui pourrait rendre l’arrivée d’un renfort au milieu rapidement indispensable.

Dans ce contexte, Pierre Ekwah pourrait devenir une option de plus en plus crédible pour le RSCA.

Kilmer Sports peut espérer un dénouement rapide

À Saint-Étienne, Kilmer Sports n’aurait guère d’espoir de conserver Pierre Ekwah sur la durée. Un départ permettrait au club de clarifier la situation du joueur et de poursuivre la reconstruction de l’effectif.

L’intérêt d’Anderlecht était déjà une bonne nouvelle. Mais les blessures qui s’accumulent en Belgique pourraient désormais transformer cette simple piste en dossier urgent.

Le transfert de Pierre Ekwah est encore loin d’être bouclé, mais les conditions semblent se réunir pour que le dossier s’accélère dans les prochains jours.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot