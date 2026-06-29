ASSE : une bonne nouvelle arrive pour le transfert de Pierre Ekwah ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le dossier Pierre Ekwah pourrait rapidement se débloquer. Alors que l’ASSE ne semble plus compter sur le milieu de terrain pour la suite de son projet, Anderlecht vient de relancer une piste qui pourrait bien faire les affaires de Kilmer Sports.

Le club belge apprécie le profil du Stéphanois et l’a intégré à sa short-list. Mais surtout, les récentes blessures qui frappent le milieu anderlechtois pourraient pousser les dirigeants à accélérer beaucoup plus vite que prévu.

Anderlecht relance la piste Pierre Ekwah

Selon les informations de Sacha Tavolieri et relayé hier sur notre site, le RSC Anderlecht a activé le dossier Pierre Ekwah. La direction belge suivrait avec attention la situation du milieu défensif de l’ASSE, considéré comme un profil capable d’apporter de l’impact et de la densité dans l’entrejeu.

Pour les Verts, cette marque d’intérêt tombe au bon moment. Pierre Ekwah n’entre plus dans les plans du club stéphanois, qui pourrait chercher une solution pour alléger son effectif et avancer sur d’autres priorités du mercato.

🟣 EXCL – Le RSC Anderlecht relance la piste Pierre Ekwah!



🇫🇷 La direction du RSCA apprécie le milieu défensif de Saint-Etienne et l’a intégré à sa short-list.



👀 Dossier à suivre. #mercato #JPL #ASSE pic.twitter.com/fjYehgmMDb — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 28, 2026

Une hécatombe qui peut tout accélérer

Anderlecht connaît déjà un début de saison compliqué sur le plan physique. Nathan De Cat a récemment subi une blessure musculaire à l’entraînement et devrait être éloigné des terrains au moins une semaine.

Le jeune milieu rejoint une infirmerie déjà bien remplie, avec Ilay Camara et Lucas Hey également blessés. Une situation qui commence à inquiéter du côté bruxellois et qui pourrait rendre l’arrivée d’un renfort au milieu rapidement indispensable.

Dans ce contexte, Pierre Ekwah pourrait devenir une option de plus en plus crédible pour le RSCA.

🚨 Nathan De Cat has suffered a muscle injury during training at Anderlecht.



The midfielder is expected to be sidelined for at least one week.



With Ilay Camara and Lucas Hey also currently injured, Anderlecht's injury list is already starting to grow early in the season. 💜✨️ pic.twitter.com/fTKWHkcpC3 — Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) June 28, 2026

Kilmer Sports peut espérer un dénouement rapide

À Saint-Étienne, Kilmer Sports n’aurait guère d’espoir de conserver Pierre Ekwah sur la durée. Un départ permettrait au club de clarifier la situation du joueur et de poursuivre la reconstruction de l’effectif.

L’intérêt d’Anderlecht était déjà une bonne nouvelle. Mais les blessures qui s’accumulent en Belgique pourraient désormais transformer cette simple piste en dossier urgent.

Le transfert de Pierre Ekwah est encore loin d’être bouclé, mais les conditions semblent se réunir pour que le dossier s’accélère dans les prochains jours.