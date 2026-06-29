Pronostic Côte d’Ivoire – Norvège : Haaland va-t-il faire tomber les Éléphants ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre la Côte d’Ivoire et la Norvège, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

La Côte d’Ivoire et la Norvège s’affrontent ce mardi (19h) à Arlington en 16e de finale de la Coupe du monde 2026. Respectivement deuxièmes des groupes E et I, les Ivoiriens et les Norvégiens ont réalisé une belle phase de poules et peuvent légitimement nourrir des ambitions pour la suite de la compétition.

Coupe du monde 2026 – Côte d’Ivoire vs Norvège

Mardi 30 juin 2026 · 19h · AT&T Stadium

Côte d’Ivoire : confirmer sa montée en puissance

La Côte d’Ivoire a répondu présent lors de cette phase de groupes. Les hommes d’Emerse Faé ont débuté leur Mondial par un précieux succès contre l’Équateur (1-0), avant de livrer une prestation encourageante malgré une défaite face à l’Allemagne (2-1). Ils ont ensuite validé leur qualification en dominant Curaçao (2-0), terminant ainsi à la deuxième place du groupe E.

Les Éléphants affichent un collectif équilibré, capable de défendre avec rigueur tout en se montrant dangereux dans les transitions rapides. Avec des joueurs comme Franck Kessié, Amad Diallo ou Nicolas Pépé, cette équipe possède suffisamment de talent pour faire vaciller n’importe quel adversaire. Face à la Norvège, elle devra toutefois réussir à contenir la puissance offensive scandinave tout en se montrant efficace dans les deux surfaces.

Norvège : enfin franchir un cap

Absente des grandes compétitions internationales pendant de longues années, la Norvège semble enfin retrouver une place parmi les nations qui comptent. Les hommes de Ståle Solbakken ont parfaitement lancé leur tournoi en s’imposant face à l’Irak (4-1), avant de battre le Sénégal au terme d’un match spectaculaire (3-2).

Déjà qualifiés avant la troisième journée, les Norvégiens ont ensuite fait souffler plusieurs cadres lors de leur défaite contre la France (3-1), préférant préserver leurs forces pour cette rencontre à élimination directe. Avec le retour attendu de leurs meilleurs éléments, ils disposent d’une attaque capable de faire la différence à tout moment et abordent ce rendez-vous avec de solides ambitions.

Les confrontations entre les deux nations

La Côte d’Ivoire et la Norvège ne se sont encore jamais affrontées en match officiel ou amical. Cette affiche constituera donc une première entre les deux sélections.

Sur les confrontations recensées :

Côte d’Ivoire : 0 victoire

Norvège : 0 victoire

Match nul : 0

Les deux équipes vont donc écrire une première page de leur histoire commune à l’occasion de ce 16e de finale.

Les compos probables

La compo probable de la Côte d’Ivoire : Fofana – Doué, Koussounou, O. Diomandé, Konan – Kessié, Sangare, Inao Oulai – Diallo, Pepe, Y. Diomandé.

Absent : Aucun.

Incertain : Singo (blessé).

La compo probable de la Norvège : Nyland – Aursnes, Ajer, Heggem, Wolfe – Berge, Berg – Sörloth, Ödegaard, Nusa – Haaland.

Absent : Aucun.

Incertain : Ryerson (blessé).

Les joueurs à suivre

Yan Diomandé (Côte d’Ivoire) : À seulement 19 ans, le jeune ailier ivoirien est l’une des grandes révélations de cette Coupe du monde. Percutant, rapide et capable de faire des différences en un contre un, le joueur du RB Leipzig apporte beaucoup de fraîcheur au secteur offensif des Éléphants. S’il parvient à exploiter les espaces laissés par la défense norvégienne, il pourrait être l’un des hommes forts de cette rencontre.

Erling Haaland (Norvège) : Déjà auteur de quatre buts depuis le début du tournoi, l’avant-centre de Manchester City est le principal atout offensif de la Norvège. Reposé lors du dernier match de poules face à la France, il arrive avec beaucoup de fraîcheur pour ce rendez-vous à élimination directe. Sa puissance, son sens du but et son efficacité dans la surface en font l’un des joueurs les plus redoutés de cette Coupe du monde.

Les tendances des cotes : léger avantage à la Norvège

Issue Cote Victoire de la Côte d’Ivoire 3,70 Match nul 3,50 Victoire de la Norvège 2,05

Les bookmakers accordent un avantage aux Norvégiens, sans pour autant annoncer un match déséquilibré. La Côte d’Ivoire a démontré tout au long de la phase de groupes qu’elle possédait les qualités nécessaires pour rivaliser avec des sélections de haut niveau, mais l’expérience offensive de la Norvège fait pencher la balance en sa faveur.

Nos pronostics pour Côte d’Ivoire – Norvège

Les deux équipes marquent : Les deux sélections disposent d’arguments offensifs intéressants et ont montré durant la phase de groupes qu’elles savaient se créer des occasions. Une rencontre ouverte avec des buts des deux côtés paraît envisageable.

Erling Haaland buteur : L’avant-centre norvégien reste le principal danger de son équipe. Face à une défense ivoirienne solide mais qui laissera sans doute quelques espaces, il pourrait une nouvelle fois trouver le chemin des filets.

Score possible

1-2 pour la Norvège : La Côte d’Ivoire devrait offrir une belle opposition grâce à son intensité et à ses qualités athlétiques. Mais la Norvège semble disposer d’un léger supplément de qualité dans les trente derniers mètres. Avec le retour de ses cadres et un Haaland toujours aussi redoutable, la sélection scandinave paraît en mesure de faire la différence dans un match qui s’annonce longtemps indécis.