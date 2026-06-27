Pronostic Afrique du Sud – Canada : qui sera le premier qualifié pour les 8es ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre l’Afrique du Sud et Canada, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

La phase finale de la Coupe du monde 2026 approche à grands pas ! Ce dimanche (21h), l’Afrique du Sud et le Canada auront l’honneur d’ouvrir les 16es de finale à Inglewood. Deuxièmes respectivement des groupes A et B, les Sud-Africains et les Canadiens ont réussi à sortir d’une phase de poules relevée et vont désormais tenter de prolonger leur aventure dans ce Mondial.

Coupe du monde 2026 – Afrique du Sud vs Canada

Dimanche 28 juin 2026 · 21h · SoFi Stadium

Afrique du Sud : l’occasion de créer la surprise

L’Afrique du Sud a arraché sa place en phase finale grâce à son sérieux et à sa solidité. Battus par le Mexique lors de leur entrée en lice, les Sud-Africains ont ensuite su rester en vie dans leur groupe avant de valider leur qualification en terminant deuxièmes du groupe A. Leur victoire face à la Corée du Sud a notamment pesé lourd dans la balance.

Face au Canada, les Bafana Bafana ne partiront pas favoris, mais ils auront des arguments à faire valoir. Leur bloc compact, leur engagement et leur capacité à rester dans le match peuvent gêner une sélection canadienne plus attendue. Pour espérer passer, l’Afrique du Sud devra surtout se montrer efficace dans les deux surfaces.

Canada : confirmer son statut

Le Canada aborde ce rendez-vous avec davantage de certitudes. Deuxième du groupe B derrière la Suisse, la sélection nord-américaine a montré de belles choses depuis le début du tournoi, avec notamment une large victoire contre le Qatar. Portés par leur vitesse, leur intensité et plusieurs individualités capables de faire la différence, les Canadiens ont clairement les moyens de rallier les 8es de finale.

L’équipe de Jesse Marsch devra toutefois éviter le piège. Dans un match à élimination directe, la gestion émotionnelle sera aussi importante que la qualité de jeu. Mais sur le papier, le Canada semble plus complet, plus dynamique et mieux armé offensivement.

Les confrontations entre les deux nations

L’Afrique du Sud et le Canada se sont déjà affrontés par le passé, mais leurs duels restent rares à ce niveau de compétition. Cette affiche aura donc une saveur particulière, avec une place en 8es de finale de Coupe du monde en jeu.

Sur les confrontations recensées :

Afrique du Sud : 1 victoire

Canada : 0 victoire

Match nul : 0

Les compos probables

La compo probable de l’Afrique du Sud : Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mokoena, Mbatha, Adams – Maseko, Rayners, Appolis.

Absent : Zwane (suspendu).

La compo probable du Canada : Crepeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed – David, Larin.

Absents : Koné, Jones (blessés).

Les joueurs à suivre

Thapelo Maseko (Afrique du Sud) : L’ailier sud-africain arrive en pleine confiance après avoir inscrit le but décisif face à la Corée du Sud lors de la troisième journée de la phase de groupes, offrant ainsi la qualification historique aux Bafana Bafana pour les 16es de finale. Rapide et percutant, le joueur de 22 ans sera l’une des principales armes offensives de son équipe pour tenter de faire tomber le Canada.

Jonathan David (Canada) : L’avant-centre canadien est le leader offensif de sa sélection depuis le début du tournoi. Auteur d’un triplé lors de la large victoire contre le Qatar, l’attaquant de 26 ans confirme son excellente forme. Sa qualité de déplacement, son sens du but et son efficacité dans la surface en font le principal danger pour la défense sud-africaine. Si le Canada veut poursuivre son parcours dans ce Mondial, il comptera une nouvelle fois sur son serial buteur.

Les tendances des cotes : avantage Canada

Issue Cote Victoire de l’Afrique du Sud 5,60 Match nul 3,70 Victoire du Canada 1,66

Les bookmakers accordent un avantage assez net au Canada avant ce premier match à élimination directe. Les Canadiens ont affiché davantage de maîtrise et d’efficacité offensive lors de la phase de groupes, ce qui explique leur statut de favoris. L’Afrique du Sud, auteur d’un parcours surprenant jusqu’ici, partira avec le costume d’outsider, mais tentera de créer un nouvel exploit pour poursuivre son aventure dans ce Mondial.

Nos pronostics pour Afrique du Sud – Canada

Qualification du Canada : Plus complet collectivement et supérieur offensivement, le Canada paraît mieux armé pour franchir ce premier tour à élimination directe.

Moins de 3,5 buts : L’enjeu devrait rendre cette rencontre assez fermée. L’Afrique du Sud devrait chercher à rester compacte, tandis que le Canada pourrait prendre le dessus sans forcément emballer le match.

Score possible

0-1 pour le Canada : L’Afrique du Sud a les moyens de résister et de rendre ce match compliqué, mais le Canada possède davantage de solutions dans le dernier tiers. Sur une transition rapide ou un exploit individuel, les Canadiens peuvent faire la différence et décrocher leur billet pour les 8es de finale.