Pronostic Croatie – Ghana : qui validera sa qualification en 16es ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la Croatie et le Ghana, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Battue par l’Angleterre (4-2) pour son entrée en lice au Mondial 2026, la Croatie s’est bien reprise en dominant le Panama (1-0). En face, le Ghana reste sur un bon match nul obtenu face aux Three Lions (0-0). Ce duel s’annonce donc décisif dans la course à la deuxième place du groupe L, avec une qualification pour les 16es de finale en ligne de mire.

Coupe du monde 2026 – Croatie vs Ghana

Samedi 27 juin 2026 · 23h · Lincoln Financial Field

Croatie : poursuivre sur sa lancée

Malmenée par l’Angleterre lors de son premier match (4-2), la Croatie a montré un tout autre visage quelques jours plus tard contre le Panama. Sans forcément briller dans le jeu, les hommes de Zlatko Dalić ont assuré l’essentiel grâce à une courte victoire (1-0), qui leur permet d’aborder cette dernière journée avec trois points au compteur.

Finaliste en 2018 et troisième en 2022, la sélection croate sait gérer les rendez-vous à élimination directe, mais elle devra d’abord valider son billet pour les 16es de finale. Forte de son expérience et de la qualité de son milieu de terrain, elle part avec un léger avantage face à un Ghana toujours aussi difficile à manœuvrer.

Ghana : confirmer la belle impression

Le Ghana réalise jusqu’à présent un tournoi convaincant. Après une victoire inaugurale contre le Panama (1-0), les Black Stars ont ensuite livré une prestation très solide face à l’Angleterre, tenue en échec (0-0). Avec quatre points, la sélection ghanéenne est idéalement placée avant cette ultime journée.

Une qualification est désormais à portée de main, mais les hommes d’Otto Addo savent qu’un faux pas pourrait tout remettre en question. Solides défensivement et dangereux en transition, les Ghanéens tenteront de profiter du moindre espace laissé par les Croates pour aller chercher un résultat.

Les confrontations entre les deux nations

La Croatie et le Ghana ne se sont encore jamais affrontés au cours de leur histoire, que ce soit en match officiel ou en rencontre amicale.

Cette affiche de la Coupe du monde 2026 constituera donc une première entre les deux sélections. Un contexte qui ajoute une part d’incertitude à ce duel décisif dans la course aux 16es de finale.

Les compos probables

La compo probable de la Croatie : Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol – Modric, Baturina, Kovacic – Pasalic, Budimir, Perisic.

Absent : Aucun.

La compo probable du Ghana : Asare – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sibo – I. Williams, J. Ayew, Semenyo.

Absents : Aucun.

Incertain : Ati-Zigi (blessé).

Les joueurs à suivre

Luka Modrić (Croatie) : Véritable leader de la sélection croate, le Ballon d’Or 2018 continue d’orchestrer le jeu de son équipe malgré les années. Son expérience, sa qualité de passe et sa vision du jeu seront des atouts majeurs dans une rencontre où la maîtrise du milieu de terrain pourrait faire la différence.

Jordan Ayew (Ghana) : Capitaine des Black Stars, l’attaquant expérimenté sera l’un des hommes les plus attendus côté ghanéen. Grâce à sa qualité technique, son sens du but et son leadership, il pourrait être l’homme capable de faire basculer ce duel crucial pour une place en 16es de finale.

Les tendances des cotes : avantage Croatie

Issue Cote Victoire de la Croatie 1,76 Match nul 3,20 Victoire du Ghana 5,90

Les bookmakers donnent assez clairement l’avantage à la Croatie avant ce duel décisif pour la qualification. Plus expérimentés et relancés par leur victoire face au Panama, les Croates partent favoris. Le Ghana, malgré son bon nul contre l’Angleterre, reste davantage perçu comme un outsider.

Nos pronostics pour Croatie – Ghana

Victoire de la Croatie : les Croates sont favoris, plus expérimentés et ont repris confiance contre le Panama. Face à un Ghana solide mais moins armé sur le papier, ils peuvent faire la différence.

Moins de 2,5 buts : l’enjeu est énorme et les deux équipes devraient éviter de trop se découvrir. La Croatie reste sur un court succès (1-0), tandis que le Ghana vient de tenir l’Angleterre en échec (0-0).

Score possible

1-0 pour la Croatie : Les Croates semblent disposer d’un léger avantage grâce à leur expérience des grands rendez-vous et à la qualité de leur milieu de terrain. Face à un Ghana très solide défensivement, qui vient de tenir l’Angleterre en échec, les occasions devraient être peu nombreuses. Un but pourrait suffire à faire la différence dans une rencontre qui s’annonce particulièrement fermée.