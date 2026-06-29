Stade Rennais : une décision sur plusieurs années approche pour Franck Haise

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

e Stade Rennais pourrait déjà préparer l’avenir avec Franck Haise. Arrivé en février pour succéder à Habib Beye, l’entraîneur français n’a pas encore bouclé une saison complète sur le banc breton, mais son dossier pourrait rapidement revenir sur la table.

Sous contrat jusqu’en 2027, Haise pourrait voir son avenir s’inscrire dans la durée du côté de Rennes.

Une prolongation bientôt étudiée ?

Selon l’équipe, le club breton envisagerait de se pencher sur une prolongation de Franck Haise. Une réflexion qui montre que la direction rennaise, emmenée par Arnaud Pouille, pourrait vouloir sécuriser son entraîneur sur plusieurs années.

L’idée serait claire : éviter de repartir dans un nouveau cycle trop rapidement et offrir davantage de stabilité à un club qui a connu plusieurs secousses ces derniers mois.

Franck Haise représente un profil apprécié pour sa capacité à structurer un groupe, développer des joueurs et installer une identité de jeu forte. Des éléments qui pourraient pousser Rennes à anticiper.

Haise arrivé dans un contexte délicat

L’ancien coach lensois a débarqué en février dans un contexte particulier, après la mise à l’écart d’Habib Beye. Il a dû prendre en main un effectif en pleine saison, avec une pression immédiate et un club qui cherchait à retrouver de la cohérence.

Depuis son arrivée, Franck Haise s’est attaché à remettre de l’ordre dans le projet sportif. Son influence se ressent déjà dans plusieurs dossiers du mercato, même si les décisions finales restent entre les mains de la direction rennaise.

Une prolongation rapide serait donc un signal fort envoyé au vestiaire, mais aussi aux futurs recrues.

Arnaud Pouille face à un choix stratégique

Arnaud Pouille pourrait avoir une décision importante à prendre. Prolonger Franck Haise dès maintenant permettrait de consolider le projet et de montrer que Rennes souhaite construire autour de son entraîneur.

Mais une telle décision engagerait aussi le club sur plusieurs saisons. Après les changements récents sur le banc, le Stade Rennais semble en tout cas vouloir éviter l’instabilité et miser sur une vision à long terme.

Le dossier Franck Haise pourrait donc rapidement devenir l’un des sujets majeurs de l’été à Rennes.