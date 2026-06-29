OM : le vrai plan de Frank McCourt pour débloquer le mercato

Le mercato de l’Olympique de Marseille est ouvert depuis deux semaines, mais le calme reste total sur la Canebière. Une situation qui commence à interroger les supporters, habitués à voir le club s’agiter très tôt durant l’été.

Mais cette fois, le mot d’ordre est clair : l’OM devra vendre avant de recruter. Frank McCourt aurait imposé une ligne stricte à la nouvelle direction, dans un contexte financier particulièrement délicat.

L’OM bloqué par la DNCG et l’UEFA

Le club marseillais a vécu une fin d’exercice sous tension, avec l’échéance comptable du 30 juin, les attentes de la DNCG et les contraintes liées à l’UEFA.

Ces éléments ont forcément freiné le lancement du mercato. À Marseille, la nouvelle organisation doit également se mettre en place, entre l’arrivée d’un président, la prise de fonctions d’un nouveau directeur sportif et le changement attendu sur le banc.

Dans ce contexte, impossible d’imaginer une pluie de recrues dans l’immédiat.

Arsène Kouassi, le symbole d’un mercato à l’arrêt

Le dossier Arsène Kouassi illustre parfaitement la situation. L’OM n’aurait même pas été en mesure de formuler une offre pour le latéral gauche de Lorient, malgré un intérêt identifié.

Selon Fabrice Hawkins, aucun recrutement ne serait attendu avant la fin du mois. Les dirigeants marseillais peuvent prendre des renseignements et avancer en coulisses, mais ils ne valideront pas d’arrivée tant que des départs n’auront pas été bouclés.

Une stratégie assumée, dictée par Frank McCourt : assainir avant d’investir.

Greenwood, Højbjerg, Aubameyang… les ventes attendues

Pour débloquer son été, l’OM doit donc alléger sa masse salariale et récupérer des liquidités. Plusieurs cadres pourraient être concernés.

Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Geoffrey Kondogbia font partie des joueurs susceptibles d’alimenter les discussions dans les prochaines semaines.

L’objectif est double : faire entrer de l’argent et réduire des salaires importants afin de retrouver une marge de manœuvre sur le marché.

Un début de juillet décisif pour l’OM

Les premiers mouvements sont espérés au début du mois de juillet. Mais avant cela, les supporters marseillais devront patienter.

Ce scénario tranche avec les habitudes de l’ère McCourt, où les recrues étaient parfois déjà présentes au moment de la reprise. Cette année, la priorité est tout autre : vendre, sécuriser la situation financière, puis seulement reconstruire.

Le mercato de l’OM n’est pas encore lancé. Mais lorsqu’il le sera, il pourrait dépendre directement des premiers départs validés par la direction marseillaise.