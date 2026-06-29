PSG : Liverpool dépassé, Paris proche de Diomandé mais…

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG pourrait bien réaliser l’un des plus gros coups du mercato estival. Alors que Liverpool semblait longtemps en pole position pour recruter Yan Diomandé, l’ailier ivoirien de 19 ans aurait finalement donné sa préférence au Paris Saint-Germain.

Une décision qui tombe comme une douche froide à Anfield, où les Reds avaient fait du crack du RB Leipzig leur priorité offensive.

Liverpool avait pourtant dégainé une offre XXL

Liverpool ne s’était pas contenté de suivre Yan Diomandé de loin. Les dirigeants anglais auraient déjà formulé une offre proche de 100 millions d’euros pour tenter de convaincre le RB Leipzig.

Mais le club allemand a refusé. Leipzig ne semble pas fermé à un départ, mais attendrait une proposition encore plus importante, autour de 130 millions d’euros, pour accepter de négocier.

Les Reds envisageaient donc de revenir à la charge. D’autant plus que le joueur n’avait jamais caché son attachement à Liverpool.

« Je veux jouer pour Liverpool. Je suis un grand fan de Liverpool. Mon père rêve de me voir jouer à Anfield un jour. C’est aussi mon rêve », avait-il expliqué par le passé.

Diomandé choisit finalement le PSG

Malgré cette déclaration et l’offensive de Liverpool, Yan Diomandé aurait choisi le PSG comme prochaine destination en cas de départ cet été.

Paris aurait donc pris une avance très importante dans ce dossier, même si rien n’est encore bouclé avec le RB Leipzig. Le club allemand garde la main, Manchester City s’intéresse également au joueur et une prolongation reste une possibilité.

Mais la préférence affichée par Diomandé change forcément le rapport de force. Le PSG peut désormais espérer faire pencher les discussions de son côté.

À Liverpool, la déception est immense

La presse anglaise ne cache pas son amertume. Le Liverpool Echo évoque déjà un coup dur pour les ambitions du club sur le marché, tandis que le Mirror estime que les Reds risquent de perdre leur priorité pour préparer l’après-Mohamed Salah.

Yan Diomandé sort d’une saison très remarquée avec 12 buts et 9 passes décisives en 33 matchs de Bundesliga. Un rendement qui explique l’ampleur de la concurrence et la volonté de Liverpool d’investir autant.

Pour les supporters anglais, le scénario est frustrant : un joueur qui assumait son amour pour Liverpool, une offre déjà envoyée, mais un choix final qui penche vers Paris.

Liverpool doit déjà préparer la suite

Liverpool va désormais devoir se tourner vers d’autres pistes. Bradley Barcola, Yankuba Minteh, Said El Mala ou encore Matias Fernandez-Pardo figureraient parmi les profils étudiés.

Mais pour beaucoup, la priorité pourrait désormais devenir Bradley Barcola. Un dossier forcément délicat puisque le PSG pourrait difficilement accepter de perdre son ailier tout en cherchant à recruter Yan Diomandé.

Paris a donc peut-être réussi un double coup : se rapprocher d’un immense talent… tout en mettant Liverpool dans une situation très inconfortable.