OM : le mercato marseillais rattrapé par un ultimatum de cinq jours !

Toujours bloqué dans son recrutement par une masse salariale trop importante, l’OM arrive à un tournant de son mercato. La direction phocéenne aurait jusqu’à la fin de la semaine pour vendre ses indésirables avant de devoir envisager des sacrifices bien plus douloureux.

Cinq jours pour débloquer le mercato

On vous en parlait lundi : l’OM devait déjà vendre avant de pouvoir accélérer son recrutement. Le dossier connaît désormais un développement important avec une échéance précise fixée à la fin de la semaine, soit dans cinq jours.

Selon les informations relayées par Foot01, plusieurs offres fermes sont encore attendues à Marseille. Sans départ rapide, le club phocéen pourrait être contraint de placer sur le marché des éléments que Bruno Genesio souhaitait pourtant conserver.

Aguerd et Hojbjerg n’ont pas facilité les plans de l’OM

Les départs de Mason Greenwood, Facundo Medina et Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà permis d’alléger l’effectif, mais pas suffisamment pour satisfaire les contraintes de la DNCG. Les situations de Nayef Aguerd et Pierre-Emile Hojbjerg pèsent notamment sur les plans marseillais.

Le défenseur marocain et le milieu danois disposaient respectivement d’un accord avec la Real Sociedad et Newcastle, mais les deux opérations ont finalement avorté. Un double contretemps qui place Frank McCourt et la direction phocéenne sous pression.

Transfert raté à l’OM, vie à Cassis et tifo du Vélodrome : Michel Platini revient sur ses attaches provençales. — @gouffa83 https://twitter.com/gouffa83/status/2089739717822578697

Des joueurs jusque-là intouchables désormais menacés

Si aucune vente significative n’est bouclée dans les prochains jours, Marseille pourrait donc devoir changer de stratégie. Des joueurs considérés comme intransférables par Genesio seraient alors susceptibles d’être sacrifiés afin de réduire la masse salariale et d’ouvrir enfin la porte aux recrues.

Le compte à rebours est lancé pour l’OM, qui n’a toujours enregistré aucun renfort à quelques jours du coup d’envoi de sa saison de Ligue 1.