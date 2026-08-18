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FRANCE

FC Nantes : la Ligue 2 brouille déjà les plans de Der Zakarian

Par Wladimir DELCROS - 18 Août 2026, 20:47
FC Nantes : la Ligue 2 brouille déjà les plans de Der Zakarian

Relégué après treize saisons dans l’élite, le FC Nantes aborde un championnat dont il est difficile de mesurer immédiatement les forces. Entre un effectif remanié, un mercato toujours ouvert et de nouveaux repères à trouver, son statut ne garantit rien.

Un favori encore marqué par sa relégation

Le poids du FC Nantes et son histoire le placent naturellement parmi les candidats à la montée. Mais les Canaris restent sur une 17e place en Ligue 1 et 20 défaites en 34 journées. Comme le souligne ce constat sur la relégation nantaise, la qualité supposée du groupe ne suffit donc pas à effacer les doutes.

Michel Der Zakarian connaît parfaitement la maison Jaune et Verte, qu’il a déjà ramenée dans l’élite en 2008 puis en 2013. Son expérience constitue un atout, mais le technicien doit composer avec un groupe et une Ligue 2 bien différents de ceux de ses précédents passages.

Des repères à reconstruire sur le terrain

La réception du Red Star à huis clos à la Beaujoire a lancé cette nouvelle aventure. Face à des adversaires souvent regroupés, Nantes devra apprendre à porter le jeu, à créer des occasions franches dans peu d’espace et à mieux gérer les seconds ballons. Les premières journées serviront surtout à fixer les rôles et les automatismes.

Le retour de Maxime Dupé peut faciliter cette transition. Formé au club, le gardien connaît déjà son environnement, même si cette familiarité ne garantit pas une cohésion immédiate. Il revient également avec son envie de jouer dans un effectif largement renouvelé.

Le mercato entretient l’incertitude

La continuité du groupe reste l’une des grandes inconnues de ce début de saison. Un départ tardif peut rapidement fragiliser une association travaillée pendant la préparation. Le cas d’Ali Yousuf, annoncé en passe de retourner dans son pays, illustre cette situation.

Il faudra donc attendre plusieurs rencontres et la fin des mouvements d’effectif pour situer précisément les Canaris. En Ligue 2, leur statut comptera rapidement moins que leur capacité à imposer un contenu régulier.

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