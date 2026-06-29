Pronostic France – Suède : les Bleus vont-ils écraser les Suédois ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre la France et la Suède, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Place à la phase finale pour l’équipe de France ! Impressionnants lors de la phase de poules avec trois victoires en autant de rencontres face au Sénégal (3-1), à l’Irak (3-0) et à la Norvège (4-1), les Bleus ont terminé en tête du groupe I et font figure de sérieux prétendants au sacre. Ils défient ce mardi (23h) la Suède en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. De leur côté, les Suédois ont terminé troisièmes du groupe F derrière les Pays-Bas et le Japon.

Coupe du monde 2026 – France vs Suède

Mardi 30 juin 2026 · 23h · MetLife Stadium

France : confirmer son statut de prétendant au titre

L’équipe de France a parfaitement maîtrisé son entrée dans cette Coupe du monde. Solides face au Sénégal (3-1), très sérieuses contre l’Irak (3-0), puis impressionnantes face à la Norvège (4-1), les Bleus ont terminé la phase de poules avec neuf points, dix buts marqués et seulement deux encaissés. Un parcours quasiment idéal, qui confirme les ambitions tricolores dans cette compétition.

Offensivement, la France a déjà envoyé un message fort. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise ont été impliqués dans une grande partie des buts français depuis le début du tournoi, preuve de la richesse offensive des Bleus. Mais au-delà des individualités, c’est surtout la maîtrise collective qui impressionne : les Français savent accélérer quand il le faut, contrôler les temps faibles et se montrer efficaces dans les zones décisives.

Face à la Suède, les Bleus devront toutefois éviter de tomber dans la facilité. Dans un match à élimination directe, la moindre erreur peut coûter cher. Mais avec leur profondeur d’effectif, leur expérience des grands rendez-vous et leur dynamique actuelle, les Français abordent ce 16e de finale avec de réelles certitudes.

Suède : créer l’exploit face à l’un des favoris

La Suède a décroché sa qualification en terminant parmi les meilleurs troisièmes. Placée dans le groupe F, la sélection scandinave a dû batailler derrière les Pays-Bas et le Japon pour poursuivre son parcours. Moins régulière que la France, elle a tout de même montré qu’elle possédait des arguments offensifs intéressants.

Avec Alexander Isak et Viktor Gyökeres, les Suédois disposent notamment de deux attaquants capables de peser sur n’importe quelle défense. Leur puissance, leur mobilité et leur capacité à attaquer les espaces pourraient gêner les Bleus si la France laisse trop de liberté dans son dos.

Pour espérer créer la surprise, la Suède devra probablement accepter de défendre bas, fermer les espaces dans l’axe et miser sur les transitions rapides. Sur le papier, l’écart semble important entre les deux sélections, mais les matchs couperets réservent parfois des scénarios inattendus.

Les confrontations entre les deux nations

La France et la Suède se sont déjà affrontées à plusieurs reprises au fil de leur histoire. Si les confrontations ont souvent été disputées, les Bleus affichent un bilan globalement favorable face à la sélection scandinave.

Sur les confrontations recensées :

France : 12 victoires

Suède : 6 victoires

Matchs nuls : 5

Les Bleus conservent donc un avantage historique face aux Suédois, même si ces derniers ont déjà démontré par le passé qu’ils étaient capables de faire tomber l’équipe de France lors de certaines grandes compétitions.

Les compos probables

La compo probable de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé.

Absent : Aucun.

La compo probable de la Suède : Zetterstrom – Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf – Bernhardsson, Ayari, Stroud, Gudmunsson – Elanga, Gyökeres, Isak.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Kylian Mbappé (France) : Déjà décisif depuis le début du tournoi, le capitaine des Bleus reste évidemment l’arme numéro un de l’équipe de France. Sa vitesse, sa capacité à prendre la profondeur et son efficacité devant le but peuvent faire exploser une défense suédoise qui risque de beaucoup subir.

Viktor Gyökeres (Suède) : Puissant, mobile et difficile à bouger, l’attaquant suédois sera l’un des principaux dangers pour la défense française. S’il parvient à être bien servi dans les transitions, il peut permettre à la Suède de rester dangereuse même avec peu de possession.

Les tendances des cotes : la France très largement favorite

Issue Cote Victoire de la France 1,34 Match nul 5,80 Victoire de la Suède 11,00

Les bookmakers donnent un très net avantage à l’équipe de France. Les Bleus arrivent avec une dynamique parfaite, une attaque en grande forme et une expérience supérieure des grands rendez-vous. La Suède apparaît comme un outsider lointain, même si son duo Isak-Gyökeres peut lui permettre d’exister offensivement.

Nos pronostics pour France – Suède

Victoire de la France : Les Bleus semblent supérieurs dans tous les secteurs de jeu. Plus complets, plus réguliers et portés par une attaque déjà très efficace depuis le début de la compétition, ils ont les moyens de faire respecter la logique.

Plus de 2,5 buts : La France marque beaucoup depuis le début du Mondial, tandis que la Suède possède aussi des arguments pour se montrer dangereuse en transition. Un match avec plusieurs buts paraît crédible, surtout si les Bleus trouvent rapidement l’ouverture.

Score possible

3-1 pour la France : La Suède peut poser quelques problèmes grâce à ses attaquants, mais l’équipe de France semble trop armée pour tomber dès ce 16e de finale. Si les Bleus restent sérieux et efficaces, ils devraient poursuivre leur parcours et rejoindre les huitièmes de finale avec autorité.