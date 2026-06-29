Stade Rennais : Pouille avance sur trois renforts, Haise pourrait retrouver son chouchou !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Stade Rennais pourrait encore vivre un mercato très mouvementé. Entre les dossiers internes à trancher et les pistes déjà activées, Franck Haise avance sur plusieurs fronts pour remodeler son effectif.

Et parmi les potentiels renforts, un joueur déjà présent au club pourrait bien être considéré comme une véritable recrue : Seko Fofana, le grand chouchou du nouvel entraîneur rennais.

Fofana, la recrue déjà présente de Franck Haise ?

Franck Haise compte sur Seko Fofana. Le milieu ivoirien reste un joueur très apprécié par le technicien, qui l’a déjà connu et sait parfaitement ce qu’il peut apporter dans un collectif.

Si Fofana n’est pas vendu cet été, son maintien serait vécu comme une arrivée majeure dans le projet rennais. Son impact, son expérience et son volume de jeu pourraient offrir un vrai supplément d’âme au milieu de terrain breton.

Mais le dossier reste ouvert. Porto pourrait revenir à la charge pour l’Ivoirien, ce qui oblige Rennes à rester attentif jusqu’à la fin du mercato.

Blas et Samba, deux dossiers à surveiller

Ludovic Blas est lui aussi appelé à rester, même si sa situation mérite une attention particulière. Le Français arrive à un an de la fin de son contrat et Rennes devra rapidement se positionner pour éviter de le voir entrer dans une zone délicate.

Dans les cages, Brice Samba devrait rester au Stade Rennais, sauf énorme mouvement sur le marché des gardiens. Le club compte sur lui pour encadrer un effectif qui veut retrouver de la stabilité après une saison agitée.

Breel Embolo, lui, doit encore trancher pour son avenir. Son dossier pourrait peser sur les choix offensifs du club dans les prochaines semaines.

🚨 RENNES VA DEVOIR TRANCHER PLUSIEURS DOSSIERS ! ❤️🖤



Franck Haise compte sur Fofana 🇨🇮 et Blas 🇫🇷, même si Porto pourrait revenir pour l’Ivoirien et que Blas arrive à un an de la fin de son contrat.



Samba 🇫🇷 devrait rester sauf gros mouvement sur le marché des gardiens,… pic.twitter.com/FAOGniMf00 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 29, 2026

Mayenda, une piste offensive qui coûte cher

Devant, Rennes poursuit les discussions pour Eliezer Mayenda. L’attaquant de Sunderland plaît au staff rennais, mais l’opération s’annonce loin d’être simple.

Le club anglais pourrait réclamer environ 25 millions d’euros pour laisser partir le jeune Espagnol. Une somme importante, qui montre à quel point Sunderland compte sur son joueur.

Rennes devra donc faire un choix : accélérer fortement sur Mayenda ou se tourner vers une autre piste offensive sachant que le joueur est proche de Porto et que les négociations sont très proches d’aboutir selon le journaliste MatteMoretto.

🚨 🔴⚫ ELIEZER MAYENDA 🇪🇸 POURRAIT PASSER SOUS LE NEZ DU STADE RENNAIS 🤯‼️



▶️ Le joueur est proche de Porto 🇵🇹 et les négociations avec Sunderland 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 sont sur le point d'aboutir 😯



[@MatteMoretto] #MercatoSRFC pic.twitter.com/ARQ2cTX3Lp — SRFC_Mercato (@RoazhonMercato) June 29, 2026

Bryan Reynolds bien parti pour rejoindre Rennes

Le Stade Rennais avance également sur Bryan Reynolds. Le latéral droit américain de Westerlo serait bien parti pour rejoindre la Bretagne afin de doubler le poste avec Przemysław Frankowski.

Westerlo pourrait récupérer autour de 4 millions d’euros dans l’opération. Rennes cherche davantage de percussion, de profondeur et de caractère dans son couloir droit, et Reynolds semble cocher plusieurs cases.

Avec Fofana potentiellement conservé, Reynolds proche d’arriver et Mayenda toujours dans les discussions, le Stade Rennais pourrait rapidement se retrouver avec trois renforts majeurs pour lancer le projet de Franck Haise.