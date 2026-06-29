ASSE : mauvaise nouvelle mercato pour Davitashvili ?

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato estival pourrait réserver une mauvaise surprise à Zuriko Davitashvili. Alors que l’ailier géorgien de l’ASSE faisait partie des profils suivis par Benfica, le club portugais serait désormais très avancé sur une autre piste offensive.

Auteur d’une saison très solide sous le maillot stéphanois, avec 16 buts et 5 passes décisives en 33 rencontres, Davitashvili ne manque pas de prétendants. Son nom circule depuis plusieurs semaines du côté de plusieurs formations européennes, et Benfica faisait partie des destinations régulièrement évoquées.

Mais le dossier pourrait bien prendre une toute autre direction.

Benfica accélère sur Keito Nakamura

Selon les informations de Central 90, Benfica aurait nettement intensifié ses démarches pour recruter Keito Nakamura. Le responsable du recrutement lisboète, Mário Branco, se serait déplacé en France afin d’échanger directement avec les dirigeants du Stade de Reims.

Les négociations seraient désormais à un stade avancé pour l’international japonais. Un mouvement qui pourrait forcément avoir des conséquences sur le marché des Aigles.

Car si Keito Nakamura venait à rejoindre Lisbonne, Benfica aurait beaucoup moins de raisons de se positionner sur Zuriko Davitashvili. Les deux joueurs évoluent dans des registres offensifs proches et le club portugais semble avoir fait de Rémois sa priorité.

Davitashvili perd une piste prestigieuse

Pour Zuriko Davitashvili, ce possible choix de Benfica pourrait représenter une vraie déception. L’idée d’un départ vers un club habitué à la Ligue des champions et capable de jouer les premiers rôles au Portugal avait de quoi séduire l’international géorgien.

Le joueur de l’ASSE avait déjà été associé au Benfica lors du dernier mercato hivernal, sans que le dossier ne se concrétise. Cette fois, la piste semblait pouvoir reprendre de l’épaisseur, mais l’accélération sur Nakamura pourrait définitivement fermer cette porte.

L’ASSE reste attentive aux offres

Pour autant, l’avenir de Zuriko Davitashvili reste loin d’être figé. Ses performances sous le maillot vert lui assurent une belle cote sur le marché et d’autres clubs pourraient rapidement se manifester au cours de l’été.

L’ASSE, qui pourrait avoir besoin de réaliser plusieurs ventes importantes pour construire son prochain effectif, suivra forcément ce dossier avec attention. Benfica semble s’éloigner, mais le feuilleton Davitashvili est encore loin d’avoir livré son verdict.