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FRANCE

FC Nantes Mercato : les Canaris se jettent sur un buteur de la Coupe du monde

Par William Tertrin - 29 Juin 2026, 09:00

Le FC Nantes explorerait une piste offensive menant à l’international tunisien Hazem Mastouri, actuellement sous contrat en Russie.

Le mercato estival s’anime du côté de la Beaujoire. Selon une information relayée par le média tunisien TN FOOT, le FC Nantes aurait désormais intégré la liste des clubs intéressés par Hazem Mastouri, attaquant international tunisien évoluant actuellement au Dinamo Makhachkala en Russie.

L’avant-centre de 29 ans, capable d’évoluer en pointe et réputé pour son gabarit (1,91 m), réalise une carrière en progression constante. Passé par plusieurs championnats (Tunisie, Irak, Russie), Mastouri s’est notamment illustré par sa capacité à s’adapter rapidement à des environnements différents, un profil apprécié sur le marché européen.

Un but au Mondial

Sous contrat avec le club russe du Dinamo Makhachkala, le joueur qui a marqué face aux Pays-Bas pendant la Coupe du monde figure aujourd’hui dans le viseur de plusieurs clubs, et l’intérêt du FC Nantes s’ajoute à une concurrence déjà bien active. Pour les Canaris, en quête de renforts offensifs avec les départs probables d’Abline et Mohamed, ce dossier pourrait représenter une opportunité de marché intéressante, même si aucune offre officielle n’a encore été confirmée.

Du côté de Transfermarkt, le profil du joueur est évalué autour de 900 000 €. Reste désormais à savoir si l’intérêt nantais se transformera en négociations concrètes dans les prochains jours du mercato.

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