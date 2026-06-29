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FRANCE

ASSE Mercato : coup de froid pour Sohaib Naïr ! 

Par Bastien Aubert - 29 Juin 2026, 07:00
Sohaib Nair (Guingamp)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Si Sohaib Naïr (EA Guingamp, 24 ans) est annoncée comme la future recrue des Verts, les supporters de l’ASSE ont légèrement cassé l’ambiance.

L’ASSE avance sur plusieurs dossiers en vue de renforcer son effectif mais toutes les pistes ne suscitent pas le même enthousiasme. C’est le cas de Sohaib Naïr, défenseur central de l’EA Guingamp âgé de 24 ans.

Naïr fait déjà douter les supporters de l’ASSE

Si son profil plaît en interne et qu’un accord total serait d’ores et déjà trouvé, l’accueil du côté des supporters est nettement plus réservé. Un sondage réalisé par But! sur la potentielle arrivée du joueur a mis en lumière un certain scepticisme autour du dossier. Les résultats sont clairs : 30,9 % des votants estiment qu’il s’agirait d’une « super recrue », tandis que 13,8 % considèrent qu’il est « trop fragile ». 

La majorité, avec 55,3 %, préfère néanmoins attendre de voir avant de se prononcer. La principale inquiétude concerne l’historique physique du joueur, régulièrement freiné par des blessures au cours des dernières saisons. Un facteur qui pèse forcément dans l’analyse des supporters, alors que l’ASSE cherche avant tout des renforts fiables et capables d’enchaîner sur une saison complète.

Pas d’inquiétude chez les Verts ?

En interne, le dossier Naïr ne semble pas inspirer d’inquiétude outre mesure. Dans ce contexte, le défenseur de Guingamp conserve des partisans à l’ASSE, séduits par ses qualités défensives et son potentiel de progression.

Mais cette tendance mitigée chez les supporters rappelle une réalité du mercato moderne : chaque recrutement est désormais scruté. À Saint-Étienne, où les attentes sont fortes et la pression populaire importante, ce type de débat peut rapidement prendre de l’ampleur.

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