RC Lens Mercato : à peine arrivé chez les Sang et Or, Cuisance a régalé l’OM

Le transfert de Michaël Cuisance vers le RC Lens ne profite pas uniquement au club artésien. Grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA, l’OM va percevoir une petite indemnité.

Le mercato du RC Lens continue de s’accélérer. Ce vendredi, les Sang et Or ont officialisé l’arrivée de Michaël Cuisance, milieu de terrain de 26 ans en provenance du Hertha Berlin, pour un montant estimé à 3,5 millions d’euros.

Un renfort intéressant pour le club nordiste, qui retrouve un joueur passé par la Ligue 1 lors de la saison 2020-2021 sous les couleurs de l’OM, où il était prêté par le Bayern Munich.

Mais au-delà de l’aspect sportif, cette opération a une conséquence financière discrète… mais bien réelle pour plusieurs clubs formateurs et anciens clubs du joueur.

Un transfert qui rapporte aussi à l’OM

Comme le rappelle le mécanisme de solidarité instauré par la FIFA, une partie de l’indemnité de transfert est redistribuée aux clubs ayant contribué à la formation ou à la progression du joueur entre ses 12 et 23 ans.

Dans le cas de Michaël Cuisance, l’Olympique de Marseille figure parmi les bénéficiaires, comme le rapporte Sportune. Le milieu de terrain y ayant évolué lors de la saison 2020-2021, le club phocéen touchera une somme symbolique estimée à environ 17 500 euros, sur la base du transfert évalué à 3,5 millions d’euros.

Nancy grand gagnant du mécanisme de solidarité

Si l’OM récupère une part modeste, d’autres clubs formateurs sont mieux récompensés. L’AS Nancy-Lorraine, où Cuisance a évolué durant plusieurs saisons dans sa jeunesse, percevra la plus grosse part du mécanisme avec environ 52 500 euros.

Le RC Strasbourg, autre club de passage dans la formation du joueur, est également concerné par cette redistribution.

Sur le plan sportif, le RC Lens continue de renforcer son effectif avec ambition. Après sa saison exceptionnelle avec la Ligue des Champions en vue, le club artésien mise sur des joueurs expérimentés et relancés, à l’image de Cuisance, pour franchir un nouveau cap.