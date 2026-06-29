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OM : une première annonce tombe déjà pour la saison prochaine !

Par Louis Chrestian - 29 Juin 2026, 11:20
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

L’Olympique de Marseille a lancé les premières couleurs de sa saison 2026-2027. Le club phocéen a officiellement dévoilé son nouveau maillot extérieur à travers un clip vidéo, avec un design qui ne devrait laisser personne indifférent.

Comme chaque année, les supporters marseillais vont forcément scruter chaque détail. Et cette nouvelle tunique risque déjà de faire beaucoup parler.

Un mélange de bleu foncé et de bleu clair

Pour son maillot extérieur, l’OM a choisi une combinaison de bleu foncé et de bleu clair. Un design moderne, pensé pour marquer une rupture avec les précédentes collections tout en conservant les codes visuels liés au club.

Les premières images dévoilées par Marseille mettent en avant une tenue à forte identité, avec des nuances de bleu particulièrement visibles sur l’ensemble du maillot.

Une première annonce symbolique, alors que le club prépare déjà activement la saison prochaine sur le terrain comme en dehors.

Le nouveau logo avec l’étoile de la Ligue des champions

Mais l’élément qui attire le plus l’attention reste forcément le nouveau logo. Celui-ci intégrera désormais l’étoile de la Ligue des champions, référence au sacre historique de 1993, ainsi que le célèbre slogan « Droit au but ».

Une évolution importante dans l’identité visuelle du club. L’OM assume ainsi de mettre davantage en avant son histoire et son statut particulier dans le football français.

Un maillot qui va faire débat

Comme toujours à Marseille, le lancement d’un nouveau maillot ne passe jamais inaperçu. Entre les supporters séduits par le mélange de couleurs et ceux déjà plus réservés sur le nouveau logo, les débats ont rapidement commencé.

Le design de cette tunique extérieure devrait donc alimenter les discussions tout l’été. Mais une chose est certaine : l’OM vient de lâcher un premier signal fort pour la saison 2026-2027.

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