Stade Rennais : Pierre Sage inflige un terrible coup dur à Franck Haise pour sa priorité mercato !

Le Stade Rennais pourrait voir l’une de ses pistes majeures se compliquer très sérieusement. Alors que Franck Haise souhaite renforcer son axe défensif, Charlie Cresswell est désormais au cœur d’une concurrence qui pourrait faire basculer le dossier.

Crystal Palace est entré dans la danse pour le défenseur central de Toulouse. Et avec Pierre Sage sur le banc des Eagles, les Rouge et Noir doivent désormais composer avec un concurrent particulièrement dangereux.

Crystal Palace passe à l’action pour Cresswell

Selon les informations de Sacha Tavolieri , Crystal Palace a lancé des discussions avec les représentants de Charlie Cresswell. Le club londonien apprécie le profil du défenseur du TFC et pourrait rapidement accélérer dans les prochaines semaines.

Une mauvaise nouvelle pour Rennes, qui suivait de près le joueur dans le cadre de son chantier défensif. À 23 ans, Cresswell coche beaucoup de cases : solide dans les duels, déjà aguerri à la Ligue 1 et encore doté d’une marge de progression importante.

Mais l’irruption de Crystal Palace change forcément la donne.

🔵🔴 Crystal Palace are competing with Stade Rennais for Charlie Cresswell!



🦅 Eagles have entered the race for the Toulouse FC centre-back and are in talks with his representatives.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Should he leave, Cresswell’s priority is a return to the Premier League. #CPFC #SRFC pic.twitter.com/7uUiWYilUv — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 29, 2026

Pierre Sage peut faire pencher la balance

Pierre Sage connaît parfaitement les exigences du très haut niveau français et sait ce que Charlie Cresswell peut apporter après sa saison à Toulouse. Son arrivée à Crystal Palace pourrait jouer un rôle majeur dans ce dossier.

Le technicien français pourrait offrir au défenseur anglais un projet clair, avec la perspective de retrouver immédiatement la Premier League. Une destination qui possède forcément un poids particulier pour Cresswell.

Car en cas de départ du TFC, le joueur ferait d’un retour en Angleterre sa priorité. Un élément qui place Crystal Palace en position de force face au Stade Rennais.

Franck Haise voit sa piste principale menacée

Pour Franck Haise, le coup est rude. Le coach rennais cherche à bâtir une défense capable de répondre aux ambitions du club et Charlie Cresswell semblait représenter une cible idéale.

Le profil du Toulousain avait l’avantage d’être déjà adapté au championnat de France, tout en présentant un potentiel intéressant à moyen terme. Mais Rennes risque désormais de devoir se montrer très convaincant, aussi bien sportivement que financièrement.

Face à Crystal Palace et à l’attrait de la Premier League, le Stade Rennais pourrait perdre la main.

Rennes doit vite réagir

Le dossier est encore loin d’être bouclé, mais le danger est réel pour les Bretons. Crystal Palace a ouvert les discussions et le souhait du joueur de revenir en Premier League pourrait peser lourd au moment de trancher.

Franck Haise et le Stade Rennais n’ont pas dit leur dernier mot. Mais pour convaincre Charlie Cresswell, il faudra désormais faire beaucoup plus que simplement présenter un projet ambitieux : il faudra rivaliser avec l’appel de l’Angleterre… et avec Pierre Sage.