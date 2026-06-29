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FRANCE

ASSE : on sait enfin quand Cathro sera présenté, Kilmer fait une annonce qui fait saliver les supporters 

Par Bastien Aubert - 29 Juin 2026, 22:20
Ian Cathro (ASSE)

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro sera présenté ce mardi à la presse à la veille de la reprise de l’entraînement des Verts.

Le grand jour approche pour l’ASSE. Après plusieurs semaines de préparation en coulisses, le nouvel entraîneur Ian Cathro sera officiellement présenté à la presse ce mardi midi, à la veille de la reprise de l’entraînement des Verts.

Cathro présenté mardi midi 

Une étape très attendue par les supporters, impatients de découvrir les premières prises de parole du technicien écossais et sa vision pour relancer l’ASSE en Ligue 2. Le lendemain, mercredi, les joueurs retrouveront le Centre sportif Robert-Herbin pour lancer officiellement la préparation de la saison 2026-2027. Une reprise qui marquera le début d’une nouvelle ère sous la direction de Kilmer Sports Ventures.

Pour faire monter l’attente, le club stéphanois a publié plusieurs clichés sur ses réseaux sociaux accompagnés d’un message qui n’a pas laissé les supporters indifférents : « Cartons reçus, préparation presque lancée ! La reprise, c’est dans deux jours pour les Verts ! » 

« Cartons reçus, préparation presque lancée ! »

Les images montrent les maillots d’entraînement soigneusement rangés sur leurs portants ainsi que de nombreux cartons en cours de déballage, symbole d’une organisation qui s’accélère à L’Étrat. Ces premiers aperçus ont rapidement suscité l’enthousiasme des fans stéphanois, impatients de voir Ian Cathro prendre ses marques avec son nouveau staff et de découvrir les premiers visages du groupe. 

Après plusieurs semaines consacrées au mercato et à la restructuration du staff, l’heure est désormais au terrain. L’ASSE va pouvoir lancer concrètement son projet avec l’objectif clair de jouer les premiers rôles en Ligue 2 dès cette saison.

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