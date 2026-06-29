À LA UNE DU 29 JUIN 2026
[20:00]OM, FC Nantes, OL : le rachat d’un club français historique a capoté, Romain Molina balance tout ! 
[19:40]OM Mercato : Lorenzi prêt à chiper à l’ASSE un cador du RC Lens ?
[19:20]France – Suède : pluie de mauvaises nouvelles pour les Bleus !
[19:00]Stade Rennais Mercato : coup dur pour Mayenda, Désiré annonce une pluie de départs ! 
[18:40]RC Lens Mercato : après Haise au Stade Rennais, Sage veut jouer un très vilain tour à Leca à Lens ! 
[18:20]ASSE Mercato : coup dur à 4 M€ pour Kilmer Sports ! 
[18:00]OM : un ex du FC Nantes et Stade Rennais remplace Lorenzi à Brest
[17:40]OM, PSG, LOSC Mercato : Benatia lâche une bombe sur l’avenir de Bouaddi ! 
[17:30]Pronostic Mexique – Équateur : vers une surprise ?
[17:20]OM, OL, FC Nantes, OGC Nice : la DNCG menace un club français historique de rétrogradation ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Lorenzi prêt à chiper à l’ASSE un cador du RC Lens ?

Par Bastien Aubert - 29 Juin 2026, 19:40
Hervé Koffi (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Grégory Lorenzi pourrait tenter le coup pour un joueur du RC Lens ciblé par l’ASSE au mercato.

Le nom d’Hervé Koffi pourrait animer les prochaines semaines du mercato. De retour au RC Lens après un prêt convaincant à Angers, le gardien burkinabè ne ferait plus partie des plans des Sang et Or pour la saison à venir.

L’OM sur Hervé Koffi ?

Selon Africafoot, l’OM s’intéresse désormais au portier de 29 ans. Grégory Lorenzi étudierait son profil pour renforcer le poste de gardien, dans un dossier qui pourrait rapidement prendre de l’ampleur. L’OM ne serait toutefois pas seul. L’AS Monaco suivrait également la situation de Koffi, ouvrant la voie à une bataille entre deux clubs ambitieux de Ligue 1. 

Ce dossier rappelle également les rumeurs du printemps. À cette époque, l’ASSE avait été associée à Hervé Koffi dans l’hypothèse d’un départ de Gautier Larsonneur. Finalement, cette piste n’avait pas abouti, mais le gardien continue de susciter de nombreuses convoitises. Un autre élément pourrait également entrer en ligne de compte. 

Le RC Lens compte sur Risser en numéro 1

Selon plusieurs indiscrétions, Will Still apprécierait le profil de Koffi et songerait à le faire venir à l’AJ Auxerre, ce qui ajouterait un prétendant supplémentaire dans ce dossier. Après une saison remarquée sous les couleurs d’Angers, Hervé Koffi a prouvé qu’il possédait les qualités pour évoluer durablement en Ligue 1. 

Son expérience et sa régularité en font un profil particulièrement attractif pour les clubs à la recherche d’un gardien fiable. Le RC Lens, qui ne compterait plus sur lui, pourrait donc profiter de cet intérêt grandissant pour trouver rapidement une porte de sortie à son portier. Reste désormais à savoir quel club passera concrètement à l’action en premier.

OMASSERC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : ASSE, OM, RC Lens