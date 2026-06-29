Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Grégory Lorenzi pourrait tenter le coup pour un joueur du RC Lens ciblé par l’ASSE au mercato.

Le nom d’Hervé Koffi pourrait animer les prochaines semaines du mercato. De retour au RC Lens après un prêt convaincant à Angers, le gardien burkinabè ne ferait plus partie des plans des Sang et Or pour la saison à venir.

L’OM sur Hervé Koffi ?

Selon Africafoot, l’OM s’intéresse désormais au portier de 29 ans. Grégory Lorenzi étudierait son profil pour renforcer le poste de gardien, dans un dossier qui pourrait rapidement prendre de l’ampleur. L’OM ne serait toutefois pas seul. L’AS Monaco suivrait également la situation de Koffi, ouvrant la voie à une bataille entre deux clubs ambitieux de Ligue 1.

Ce dossier rappelle également les rumeurs du printemps. À cette époque, l’ASSE avait été associée à Hervé Koffi dans l’hypothèse d’un départ de Gautier Larsonneur. Finalement, cette piste n’avait pas abouti, mais le gardien continue de susciter de nombreuses convoitises. Un autre élément pourrait également entrer en ligne de compte.

Le RC Lens compte sur Risser en numéro 1

Selon plusieurs indiscrétions, Will Still apprécierait le profil de Koffi et songerait à le faire venir à l’AJ Auxerre, ce qui ajouterait un prétendant supplémentaire dans ce dossier. Après une saison remarquée sous les couleurs d’Angers, Hervé Koffi a prouvé qu’il possédait les qualités pour évoluer durablement en Ligue 1.

Son expérience et sa régularité en font un profil particulièrement attractif pour les clubs à la recherche d’un gardien fiable. Le RC Lens, qui ne compterait plus sur lui, pourrait donc profiter de cet intérêt grandissant pour trouver rapidement une porte de sortie à son portier. Reste désormais à savoir quel club passera concrètement à l’action en premier.