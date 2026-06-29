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FRANCE

OM Mercato : énorme rebondissement pour l’arrivée de Genesio ! 

Par Bastien Aubert - 29 Juin 2026, 16:40
Bruno Genesio

L’arrivée de Bruno Genesio n’est toujours pas officielle à l’OM, la faute à un certain Habib Beye. 

L’OM pensait rapidement tourner la page pour lancer pleinement son nouveau projet sportif. Mais un contretemps administratif retarde encore l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc marseillais. Selon les informations relayées par Massilia Zone, la direction olympienne rencontre actuellement des difficultés pour finaliser la résiliation du contrat d’Habib Beye.

Beye ralentit l’arrivée de Genesio 

Tant que ce dossier n’est pas totalement réglé, le club ne peut pas officialiser la nomination de son futur entraîneur. Une situation qui ralentit naturellement l’ensemble de l’organisation du club. Même si les dirigeants poursuivent leur travail en coulisses, l’absence d’officialisation de Bruno Genesio complique certains dossiers, notamment sur le marché des transferts. 

Le chantier est toutefois en bonne voie. Toujours selon la même source, les discussions se poursuivent afin de trouver une issue favorable avec Habib Beye. L’OM reste donc confiant quant à une résolution prochaine de ce dossier.

Les chantiers de l’OM sont décalés 

En attendant, Bruno Genesio doit patienter avant de pouvoir officiellement prendre ses fonctions. Un léger contretemps qui ne remettrait pas en cause son arrivée, mais qui retarde le lancement officiel de son projet à l’OM. Le timing est important pour le club phocéen. 

Avec un mercato estival déjà bien lancé, chaque jour compte pour préparer la saison à venir, valider les priorités de recrutement et avancer sur les différents dossiers. Les supporters marseillais devront donc encore faire preuve d’un peu de patience. Sauf nouveau rebondissement, l’officialisation de Bruno Genesio ne serait plus qu’une question de temps, une fois la situation contractuelle d’Habib Beye définitivement réglée.

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